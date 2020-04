TPMP : de retour en plateau le 11 mai ? Cyril Hanouna réagit

Depuis le début du confinement, Cyril Hanouna anime Ce soir chez Baba. L'animateur n'a pas souhaité laisser les téléspectateurs, c'est pourquoi il a continué Touche Pas à Mon Poste, mais en direct de son salon.

Et évidemment, il a très envie de retourner en plateau avec son équipe, mais il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite.

Ce mardi, Cyril Hanouna s'est confié sur la manière dont allait se dérouler le déconfinement pour l'émission. "On est les seuls, mine de rien à faire une émission comme ça, artisanale" et ajoute ensuite "Il y a plein de gens qui me demandent pourquoi on ne retourne pas en plateau. Parce que je n'ai pas envie de mettre les chroniqueurs en danger, pour l'instant".

Cyril Hanouna, qui s'était déjà exprimé sur le sujet, en a ensuite profité pour lancer une petite pique à ses concurrent "À situation exceptionnelle, émissions exceptionnelles. J’en ai marre des gens qui essaient de faire des demi-émissions ou même des émissions normales".

"Si je n’ai pas le public autour, ça sert à rien"

Il révèle également le parti pris de l'émission à savoir être la plus rentable possible "En ce moment, toutes les chaînes s’en foutent des audiences parce qu’il n’y a pas de rentrées publicitaires. Ça ne sert à rien. Vous pouvez faire 8, 15 ou 20 millions de téléspectateurs, quoi qu’il arrive, vous ne gagnerez pas plus d’argent". Assurant ensuite être "l'une des seules chaînes qui va être rentable pendant ces deux mois, parce qu’on fait les efforts nécessaires pour faire des émissions qui coûtent beaucoup moins cher".

Cyril Hanouna en guerre contre LCI, conclut ensuite en dévoilant le plan après le 11 mai. "Le plateau, pour l’instant c’est exclu. On verra ce qu’il se passera ensuite. Mais il est hors de question que le 11 mai, on retourne en plateau avec du public et tous les chroniqueurs. On est une émission d’humeur. Les autres talks, qu’ils aient un public ou pas, ça ne change rien pour eux. Moi, j’aime faire le show. Si je n’ai pas le public autour, ça sert à rien de faire un sous-TPMP".

