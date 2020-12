TPMP : Delphine Wespiser dévoile les raisons de sa longue absence

Delphine Wespiser a été sacrée Miss France en 2011. Et à l'instar de ses collègues reine de beauté, la jeune femme a réussi à rebondir après sa folle année. Elle a été recrutée par France 2 pour devenir l'un des personnages emblématique de l'émission Fort Boyard. Mais ce n'est pas tout. Bien décidée à se lancer dans une carrière à la télévision, Delphine Wespiser a réussi à décrocher une place en tant que chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste. Elle s'est confiée sur ses nombreux projets dans une interview accordée à Télé Star. Dans quelques jours, elle sera à l'honneur sur France 4 puisqu'elle présentera l'émission "Les Petits Magiciens", "une émission féerique, bienveillante et colorée qui accueille des talents venus de toute la France, de Belgique et de Suisse".

"je ne voulais pas jouer la jolie fille de service"

Dans la suite de l'entretien, Delphine Wespiser est revenue sur son rôle de chroniqueuse dans Touche Pas à Mon Poste, qu'elle a pourtant boudée pendant plusieurs mois. "Je n’y étais plus pendant deux ans parce que je ne voulais pas jouer la jolie fille de service que l’on ramène sans arrêt à son histoire d’amour avec un homme plus âgé".

Fatiguée par ces remarques, la jeune femme a décidé de quitter Touche Pas à Mon Poste pour ensuite changer d'avis quelques mois plus tard. "J’ai eu l’occasion de mettre les choses à plat avec C8. J’ai évoqué mes souhaits et mes ambitions et il y a des choses qui se préparent sur la chaîne". Son plus grand rêve ? Avoir une "émission à la Faustine Bollaert".

Par J.F.