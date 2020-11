TPMP : Delphine Wespiser fait son grand retour dans l'émission

Surprise ! Une ancienne chroniqueuse fait son retour dans "Touche pas à mon poste". Alors que René Malleville a annoncé sur les réseaux sociaux son départ du programme, Delphine Wespiser retrouve la joyeuse bande de Cyril Hanouna. Après avoir laissé sa place à l’été 2019, l’ancienne reine de beauté est réapparue une première fois sur le plateau de C8 le 10 novembre dernier pour faire la promotion des Petits magiciens, un concours de magie sur Okoo qu'elle anime avec Sylvain Mirouf. Le lendemain, elle a nouveau participer au programme à l’occasion d’un débat sur les Miss avec Rachel Legrain-Trapani.

Il faut croire que ces retrouvailles avec ses camarades lui ont donné envie de réintégrer la bande. Ce 19 novembre 2020, la jeune femme était de retour entre Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire en tant que chroniqueuse. "Le temps a passé, c'était il y a deux ans et tout et je suis très contente de revenir. C'est différent, on change tous », a-t-elle lancé à Cyril Hanouna qui n’a pas caché sa joie de revoir l’ "une des plus belles femmes du monde, de la planète, de l’univers" qu’il "adore". Avant d’ajouter : "Elle va faire pleins de choses avec nous".

Delphine Wespiser ne veut pas être "la belle nana à qui on met des décolletés"

Invitée sur le plateau de L'instant De luxe sur Non stop people, celle qui officie dans Fort Boyard a expliqué son départ de TPMP : "C'est une personne que j'apprécie beaucoup, il m'a donné ma chance... C'était un exercice pas facile, c'est pas évident de finir les phrases. Moi, j'avais pas envie d'être dans la case de la belle nana à qui on met des décolletés et qui peut pas parler plus loin".

Avant d’ajouter : "Au final j'avais l'impression qu'on voulait me cantonner à des sujets plus légers : au sujet de Miss France et de mon chéri Roger. J'avais l'impression qu'on était que sur ces deux registres". Désireuse de rester sur le petit écran, la miss qui a changé de look a tenté d’avoir sa propre émission sur la chaîne, mais en vain…

