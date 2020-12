TPMP : Delphine Wespiser revient sur son règne de Miss France

Après deux ans d’absence, Delphine Wespiser a finalement fait son grand retour dans Touche pas à mon poste le 19 novembre dernier en tant que chroniqueuse. De quoi ravir la jeune femme : "Le temps a passé, c'était il y a deux ans et tout et je suis très contente de revenir. C'est différent, on change tous", avait-elle confié face à Cyril Hanouna. L’animateur de son côté n’avait pas caché sa joie de revoir "l’une des belles femmes au monde, de la planète, de l’univers. Elle va faire pleins de choses avec nous". Sur le plateau de L’Instant de Luxe sur Non Stop People, Delphine Wespiser avait expliqué sa décision de quitter TPMP : "Au final j'avais l'impression qu'on voulait me cantonner à des sujets plus légers : au sujet de Miss France et de mon chéri Roger. J'avais l'impression qu'on était que sur ces deux registres "

"C’est un boulot de dingue d’être Miss France"

De retour sur le plateau de TPMP ce mercredi 9 décembre, Delphine Wespiser a pourtant fait de nouvelles confidences sur Miss France. Alors que l’édition 2021 de Miss France va avoir lieu dans quelques jours, la chroniqueuse de Cyril Hanouna est revenue sur son année de règne en tant que reine de beauté : "Moi si j’avais pas fait Miss France je ne serai pas là aujourd’hui, donc ça m’a ouvert des choses. C’est que même avec Miss France et sans travail au bout d’un moment on n’oublie pas le après Miss France. Et il ne faut pas oublier que pendant l’année Miss France on gagne aussi un salaire. C’est un boulot de dingue d’être Miss France. On ne dort pas beaucoup, on est sollicité six jours sur sept, on se réveille très tôt, on est maquillé tous les jours, au bout d’un moment même la peau… On se couche très tard, on est crevé. On a un salaire, et les filles il faut aussi les motiver et c’est le rêve de princesse, on gagne des bijoux, on gagne des voitures, voilà c’est beau".

Élue en 2012, @WespiserD revient sur son année en tant que Miss France #TPMP pic.twitter.com/nRCXSW281R — TPMP (@TPMP) December 9, 2020

Par Alexia Felix