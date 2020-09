"TPMP Elles refont la télé" : Hapsatou Sy dévoile le nom d'une première chroniqueuse

Cette rentrée 2020 rime avec gros changements pour la chaîne C8. Depuis le 31 août dernier, les téléspectateurs ont pu retrouver leurs programmes préférés à savoir "Touche pas à mon poste", "A prendre ou à laisser" mais aussi "Balance ton post".

Et dès le 25 septembre prochain, ils vont pouvoir suivre une toute nouvelle émission intitulée "TPMP Elles refont la télé". Un programme qui sera diffusé tous les vendredis du mois dès 18h45 et qui sera présentée par la belle Hapsatou Sy.



Deux ans après son départ de la chaîne, la chroniqueuse et femme d'affaires s'apprête à signer son grand retour à la télévision grâce à Cyril Hanouna qui lui confie les commandes de cette nouvelle émission... 100% féminine. Comme le nom du programme l'indique, une équipe de femmes sera autour la table pour mettre à l'honneur les femmes qui ont marqué l'actualité du mois. Un concept qui rappelle un peu celui de l'émission "Le Grand 8" présentée par Laurence Ferrari sur C8 entre 2012 et 2016 et où Hapsatou Sy était justement chroniqueuse !

Hapsatou Sy dévoile le nom d'une chroniqueuse

Fière d'avoir été choisie pour animer cette nouvelle émission, Hapsatou Sy avait fait part de sa joie sur Twitter. Ce jeudi 17 septembre 2020, la compagne de Vincent Cerruti a dévoilé le nom d'une chroniqueuse qui intégrera son équipe dès la semaine prochaine.

"Je suis très heureuse de vous annoncer que Sandra Sisley fera partie de ma bande de chroniqueuses. Souriante, pétillante et avec un cœur grand comme le monde, son franc parler et son expérience de vie viendront pimenter notre émission" a lancé la mère de famille de 39 ans.



Compagne de l'acteur Tomer Sisley, Sandra Sisley, 47 ans, est à la tête de sa propre agence d'événementiel.



Rdv le 25 septembre dans @TPMPElles pic.twitter.com/g5EHIiabI0 — Hapsatou SY (@HapsatouSy) September 17, 2020

Par E.S.