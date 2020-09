TPMP Elles refont la télé : Magali Berdah rejoint l'équipe d'Hapsatou Sy

Deux ans après son départ de C8, Hapsatou Sy s’apprête à faire son grand retour en prenant les commandes de "TPMP Elles refont le télé", une nouvelle émission 100% féminine. Ainsi, une équipe de femmes menée parla compagne de Vincent Cerruti se rassemblera une fois par mois pour mettre à l’honneur les femmes qui ont marqué l’actualité du mois. En attendant de prendre l’antenne, Hapsatou Sy a souhaité faire patienter les internautes en révélant ce jeudi 17 septembre le nom d’une chroniqueuse qui intègre son équipe : "Je suis très heureuse de vous annoncer que Sandra Sisley fera partie de ma bande de chroniqueuses. Souriante, pétillante et avec un cœur grand comme le monde, son franc parler et son expérience de vie viendront pimenter notre émission".

Magali Berdah rejoint l’équipe

Et après Sandra Sisley, Hapsatou Sy a révélé ce vendredi 18 septembre le nom d’une nouvelle chroniqueuse, qui n’est pas une inconnue des fans de TPMP. Ainsi, c’est Magali Berdah qui rejoint l’équipe : "Nous n’avons rien à envier aux Kardashians, nous l’avons elle ! Self made woman revenue de loin, et qui vise toujours le sommet, elle est à la tête non pas du monde politique mais du monde de la télé-réalité ! Souvent imitée, jamais égalée ! Magali Berdah rejoint la bande TPMP Elles". Une nouvelle qui a fait réagir Magali Berdah : "Tellement fière d’être à tes côtés". Il faudra donc attendre le 25 septembre prochain pour découvrir Hapsatou Sy avec toute son équipe dans TPMP Elles refont la télé.

Par Alexia Felix