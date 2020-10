TPMP : ému aux larmes, Raymond pousse un coup de gueule après la mort de Samuel Paty

Vendredi 16 octobre 2020, aux alentours de 17 heures, un homme a décapité un professeur d'histoire-géographie, non loin du collège où il enseignait, dans un quartier calme de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Quelques instants après l’assassinat, le suspect est abattu par les forces de l’ordre. Selon plusieurs sources, ce Russe tchétchène de 18 ans n’était pas connu des services de renseignement pour des faits de radicalisation. Son casier judiciaire était vierge. Le professeur, Samuel Paty, était "engagé" et "à fond dans son métier", ont témoigné ceux qui l’ont connu. Récemment, Samuel Paty aurait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de quatrième lors d'un cours sur la liberté d'expression. Des parents n’auraient pas apprécié, une plainte a alors été déposée contre le professeur qui avait en retour porté plainte pour diffamation.

"On a peur de quoi ?"

Cette nouvelle attaque terroriste a ému beaucoup de Français, dont Raymond, chroniqueur de l’émission "Touche pas à mon poste" sur C8. Pour ouvrir son émission de ce lundi 19 octobre 2020, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont fait une minute de silence pour honorer la mémoire de Samuel Paty. Ému aux larmes, Raymond a ensuite pris la parole pour pousser un gros coup de gueule. "J'ai fait plein de trucs dans ma vie, des trucs bien des trucs pas bien, mais le truc pas bien que j'ai fait c'est que j'ai arrêté l'école à 14 ans, et le peu que les professeurs m'ont appris, ils me l'ont appris, parce que moi je trouve que c'est important d'avoir deux versions, celle que tu vas avoir chez toi et celle que tu vas avoir à l'école", a-t-il commencé avant de poursuivre : "Son tort à ce mec là, c'est d'avoir voulu enseigner. Le tort qu'il a, c'est qu'il s'est levé le matin pour nous enseigner du savoir, à nous qui n'avons pas beaucoup de choses chez nous, quand nos parents ne peuvent pas nous apprendre des choses". Raymond a conclu son coup de gueule en adressant un message au gouvernement : "On a peur de quoi ? M. Macron, M. Blanquer, M. Castex, on a peur de quoi ? Ils nous font peur mais on va pas le montrer, vous pouvez rebaptiser ce collège Samuel Paty, que les enfants aillent à l'école tous les matins en se disant 'au collège Paty'. C'est qui Paty ? 'C'est un mec qui est mort pour la République, qui est mort pour la laïcité’".

Par Matilde A.