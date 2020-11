TPMP : Enora Malagré regrette-t-elle son départ de l'émission ? Elle répond (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit chaque jour une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie intime. Depuis son arrivée sur la chaîne, la présentatrice a reçu Djibril Cissé, Clara Morgane, mais aussi Danièle Evenou ou encore Booder.

Ce lundi 9 novembre, Enora Malagré s'est prêtée au jeu de cette interview intimiste. Dans un premier extrait inédit, elle revient sur son départ de "Touche pas à mon poste" en 2017, expliquant les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision de quitter Cyril Hanouna et son équipe. "C'est comme quitter le nid, le foyer ou un amoureux, c'est toujours des ruptures. Ça n'a pas été simple. J'ai été très malheureuse la dernière année dans 'Touche pas à mon poste'. J'ai fait une dépression, je crois, parce que l'émission, à mon sens, avait changé. Je n'y avais plus ma place. J'avais quand même fait un peu le tour de la question", dit-elle. Et de poursuivre : "On ne s'entendait plus très bien avec Cyril Hanouna, il était devenu un peu dur avec moi, il s'en est largement excusé après. Je suffoquais".

Toujours en contact avec Cyril Hanouna ?

Enora Malagré raconte ensuite une anecdote sur un reportage qu'elle avait fait chez les marins pêcheurs. "J'ai choisi involontairement de ne pas couper la scène finale où je fonds en larmes, pas par voyeurisme, mais pour bien me rappeler de ce que j'avais ressenti à ce moment-là (...) On a eu des discussions profondes, intimes et je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Tu ne sers à rien (...) Tu arrives à la quarantaine gentiment, il va bien falloir quand même que tu sois à nouveau toi-même et que tu fasses des choses qui te ressemblent'", lâche-t-elle.

Enora Malagré souligne ensuite que sa décision de quitter "Touche pas à mon poste" a été "mûrement réfléchie", même si elle n'avait pas conscience de l'après. Regrette-t-elle son départ aujourd'hui ? "Non. Je suis très heureuse. Je pense que je suis partie au bon moment", répond-t-elle. Et avec Cyril Hanouna, est-elle toujours en contact ? "Je lui parle quasiment toutes les semaines. On s'envoie des petits textos. C'est un ami, c'est mon grand frère. Il y va de ses conseils, de ses critiques toujours sur ce que je fais de bien ou pas bien, inversement d'ailleurs (...) On est toujours proche", dit-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV