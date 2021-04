TPMP : Fabrice Di Vizio quitte le plateau après un clash avec Benjamin Castaldi

Touche Pas à Mon Poste est une émission pleine de rebondissements. Cyril Hanouna aime inviter des chroniqueurs qui ont une forte personnalité et qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'à chaque fois, cela donne lieu à des séquences hautes en couleur !

Il y a quelques semaines, le 18 mars, l'animateur recevait l'avocat Fabrice Di Vizio pour un débat autour de la Covid-19. En effet, ce dernier avait déclaré que les chiffres des patients en réanimation étaient "bidonnés. Il s'était vivement agacé face à un restaurateur : "Vous croyez que je vais m'abaisser à un niveau comme ça ? Moi, avec la carrière qui est la mienne. Vous croyez qu'avec la carrière qui est la mienne, je vais m'abaisser à ces attaques ad hominem. Au revoir messieurs".

"je l'ai fait taire !"

Et ce mardi 13 avril, Fabrice Di Vizio a recommencé. Les chroniqueurs ont abordé le sujet des soirées clandestines et Benjamin Castaldi a fait part de son avis sur le sujet : "Personne ne s'écoute, la question n'est pas de savoir si on est heureux de ce qu'on vit, parce que tout le monde est malheureux. La question est de savoir : comment ont fait pour que les choses changent ? Et si chacun fait sa petite soirée, son petit machin…" Avant de s'adresser à Fabrice Di Vizio : "Avec lui qui dit : 'C'est pas grave, rien n'est grave'". Une réflexion qui a agacé Fabrice Di Vizio. Benjamin Castaldi a mis un coup sur le Plexiglas qui les séparait "laisse moi finir" a-t-il dit. Une réaction qui n'a pas plu à l'avocat qui a décidé de quitter le plateau une nouvelle fois : "Cette fois, je ne reviens pas. La bande de chimpanzés, c'est bon". Ce qui a vivement agacé Benjamin Castaldi : "Il passe son temps à hurler, il fait ch*** tout le monde. Il ne se tait jamais. Moi, je l'ai fait taire !"

Par J.F.