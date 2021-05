TPMP : Gabriel Attal se confie sur la réouverture des terrasses

Le 19 mai était un jour des plus attendus. La France allait enfin regoûter a une vie presque "normale" avec la réouverture des bars et des restaurants. En effet, avec la crise sanitaire du covid-19, ces établissements étaient dans l'obligation de garder portes closes, au grand dam des Français, fervents clients de ces établissements. Ce mercredi, ils étaient donc nombreux à retrouver le chemin des terrasses pour fêter la réouverture et Emmanuel Macron était même de la partie ! Le président de la République a été vu ce matin dans un café de la rue de Miromesnil avec son Premier ministre Jean Castex.

"Je sais que pour beaucoup c'est leur dernière chance"

Gabriel Attal a également profité des terrasses mais dans un cadre tout particulier. En effet, le porte-parole du gouvernement était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste mais Cyril Hanouna avait décidé d'inviter Gabriel Attal en terrasse. Le porte-parole a été interrogé et a donné son avis sur la réouverte de ces établissements. "Il faut évidemment que le protocole sanitaire soit respecté. C'est ce qui nous permet de rouvrir. On sait que les gens veulent travailler et on est contents ! (…) Il y a des scientifiques qui me disaient il y a encore quelques semaines 'c'est trop tôt, vous rouvrez trop vite', mais on fait au mieux !" assure-t-il. "Je sais que pour beaucoup c'est leur dernière chance. C'est la raison pour laquelle on maintient les aides. Les restaurateurs en mai recevront les mêmes sommes qu'en avril. On va continuer à les aider" a-t-il expliqué. Quelques minutes plus tard, Gabriel Attal faisait part de sa joie d'être en terrasse : "Je vis mon meilleur souvenir de porte-parole" a-t-il déclaréà Cyril Hanouna avant que ce dernier surenchérisse : "c'est un moment, on se serait dit ça, il y a dix ans, que quand on allait prendre un verre en terrasse, ça serait un événement... Et bien c'est vrai que c'est un événement."

"Ils ont tenu jusqu'à maintenant"@GabrielAttal évoque la réouverture des terrasses face à @Cyrilhanouna en direct d'une terrasse dans #TPMP ! pic.twitter.com/sM807pGIoc — TPMP (@TPMP) May 19, 2021

Par J.F.