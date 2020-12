TPMP : Gabriel Attal tacle la matinale de Jean-Jacques Bourdin

Cyril Hanouna recevait Gabriel Attal ce mercredi 16 décembre sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Le porte-parole du gouvernement s'est évidemment confié sur la crise sanitaire qui touche le pays.

Ce dernier a fait part de son avis sur les fêtes qui arrivent et plus précisément sur la soirée du Jour de l'An. Mais avant d'aborder les grandes lignes, Cyril Hanouna est revenu sur sa prestation du matin même dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, anciennement diffusée sur RMC. Et ce n'est plus un secret pour personne, le journaliste est on ne peut plus tatillon, notamment sur les chiffres.

Il a alors demandé à Gabriel Attal le prix de l'amende pour non-respect du couvre-feu et en cas de récidive. Hésitant, il déclare : "S'il y a récidive, je crois que c'est 1 500 euros, c'est ça ?"

Une vraie "rassrah"

Jean-Jacques Bourdin sûr de lui répond : "Non, c'est 200 euros dans les 15 jours". Afin de prouver qu'il n'était pas totalement à coté de la plaque, Gabriel Attal demande au journaliste "et après ? Je crois que l'on arrive à 1 500 euros". Une réponse qui n'a visiblement pas convaincu Jean-Jacques Bourdin : "Non. C'est 3 750 euros et six mois de prison. Là, il faut réviser Gabriel Attal, parce que tous les Français sont à la merci de cela."

Cyril Hanouna qui a vivement taclé "District Z" est donc revenu, non sans humour sur cette séquence. Il a demandé à Gabriel Attal si le passage dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin était une "rassrah", ce qu'il a confirmé, ajoutant même que la "rassrah" commence dès la veille au soir. Des déclarations qui ont fait mourir de rire Cyril Hanouna, s'imaginant Gabriel Attal révisant la vieille "même le bouquin de mathématique au cas où il y aurait une question sur la géométrie".

Par J.F.