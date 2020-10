TPMP : Gad Elmaleh critiqué, Cyril Hanouna le défend

Cyril Hanouna et Gad Elmaleh s'entendent particulièrement bien dans la vraie vie. C'est pourquoi l'animateur de Touche Pas à Mon Poste n'hésite pas à le défendre sur le plateau. En 2019, l'humoriste devait faire face à des accusations de plagiats. Après plusieurs semaines, il a assumé s'être inspiré d'autres humoristes. Il déclarait dans les colonnes du Parisien : "On parle d'1 minute 30… Peut-être qu'on a été à la facilité, en s'inspirant des techniques de vannes, des chutes, des punchlines des Américains". Il ajoutait ensuite : "Ce qui caractérise mon humour, c'est un langage que j'ai inventé, les personnages, la gestuelle, mon regard sur la vie, mon histoire personnelle". Malgré son mea-culpa, certains n'hésitent pas à se moquer encore de Gad Elmaleh.

"c'est de la diffamation"

C'est le cas notamment de France Inter. Le matin-même, la radio diffusait une parodie de Gad Elmaleh qui a récemment remplacé Cyril Lignac dans Tous en Cuisine, et se moquait du plagiat. Une séquence qui n'a pas du tout fait rire Cyril Hanouna et les chroniqueurs présents autour de la table. L'animateur a décidé de le défendre : "Non mais c’est catastrophique ! (…) France Inter n’a jamais été tendre avec nous (…) Pour moi c’est inadmissible. C’est vraiment mon frère Gad. Et quand cet humoriste aura le talent de Gad Elmaleh, et la carrière de Gad Elmaleh… on en reparlera" A déclaré Cyril Hanouna.

Géraldine Maillet a ensuite ajouté quelques secondes plus tard : "Si je suis Gad Elmaleh, je porte plainte direct, c’est de la diffamation !" Avant d'être rejoint par Gilles Verdez : "Moi ce qui me gêne profondément c’est que c'est le service public (…) Franchement ce n’est pas drôle du tout, ces gens se prennent pour des élites, ils méprisent les gens populaires, ils me font honte".

Par J.F.