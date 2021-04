TPMP : Gad Elmaleh lâché par des humoristes, Cyril Hanouna le défend

Pendant une période, Gad Elmaleh s'est retrouvé dans la tourmente. Le vidéaste Copycomic a accusé l'humoriste de plagiat en 2019. À la suite de cette polémique, Gad Elmaleh a été lâché par de nombreux animateurs télé et humoristes. Ce samedi 10 avril, l'humoriste était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé, sur RTL. De quoi lui permettre de revenir sur cette situation qui l'a beaucoup touché, notamment en raison des personnes qui l'ont lâché. "J'ai des gens qui m'ont tourné le dos... Et attention, quand tout s'est arrangé, qui ont fait un tour complet sur eux-mêmes et qui sont revenus", a-t-il déploré avant d'ajouter : "Je connaissais les gens qui tournaient le dos, mais ceux qui font un 360, c'est une forme d'être humain qui est pourrie de l'intérieur. Des humoristes qui allaient en télé me démonter et quand j'ouvre la location de la billetterie de mon spectacle - on vend 140 000 billets en deux jours, Palais des sports, Cigale - les mêmes mecs, ils m'écrivent en DM sur Instagram : 'Est-ce qu'il y a moyen de faire ta première partie ?'"

"Moi je ne pardonne pas"

Ce lundi 12 avril, Cyril Hanouna est revenu sur le témoignage de son ami dans "Touche pas à mon poste". Scandalisé par ce comportement, le trublion de C8 a tenu à soutenir Gad Elmaleh. Tout en défendant l'humoriste, Cyril Hanouna a balancé : "Je connais le nom des gens et vous ne les verrez plus jamais dans TPMP. Gad Elmaleh pardonne, mais moi, je ne pardonne pas", a-t-il affirmé avant de poursuivre : "Je sais que ces gens-là, je ne les reverrai plus jamais sur l'antenne de C8 parce qu'ils ont eu un comportement exécrable. Ils ont tout fait pour enfoncer Gad ! Je ne sais pas dans quel but, peut-être qu'ils pensaient qu'ils avaient le talent pour prendre sa place, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de talent". Le message est clair et il est bien passé.

Par Solène Sab