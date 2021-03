TPMP : Géraldine Maillet s'en prend vivement à Estelle Denis

Estelle Denis a eu des propos qui n'ont pas plu aux internautes. Mardi 23 mars, sur le plateau de son émission L'Équipe d'Estelle, elle a réagi pour la première fois aux accusations dont Pierre Ménès fait l'objet depuis quelques jours maintenant. Et évidemment, tout le monde attendait la réaction de la journaliste. En effet, elle était présente sur le plateau de "Touche Pas à Mon Sport" lorsque ce Pierre Ménès a embrassé Francesca Antoniotti.

Mais sur le plateau, elle a eu une réaction que personne n'attendait. Son collègue Dominique Grimault lui a fait savoir qu'il la trouvait "ravissante", des propos qui ont évidemment fait réagir Estelle Denis : "Eh bien, vous n'avez plus le droit, vous savez. C'est fini, terminé, sanction, prison, tout", a-t-elle dit. Quelques minutes après, c'est Carine Galli qui lui a dit qu'elle était "charmante". Même réaction pour Estelle Denis qui a refusé le compliment : "Non, on n'a plus le droit. Faites attention, surtout vous".

"#MeToo n’a pas changé, ça a libéré la parole"

Une réaction qui a fait réagir les internautes. Ces derniers ont déploré le fait qu'Estelle Denis ait pris le sujet à la légère et qu'elle ne l'ait pas abordé une seule fois de manière sérieuse : "Evidemment pas un mot de l’affaire Pierre Ménès, parler de sujets sérieux c’est pas leur style", "Grosse ironie à deux balles, en mélangeant un vieux compliment et toutes les horreurs de son pote", peut-on lire sur Twitter. Une réaction visiblement partagée par Géraldine Maillet. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mercredi 24 mars, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a fustigé l'attitude de la journaliste. "Elle avait fait un premier tweet qui était formidable pour dire 'Attention avec le documentaire de Marie Portolano qui est formidable, y’a 99% des journalistes sportifs qui sont des types formidables qui ne sont pas forcément des gros bourrins'. Donc j’aimais bien cette nuance qu’elle ne mette pas tout le monde sur le même pied", démarre-t-elle.

Géraldine Maillet ajoute ensuite : "Après, je suis un petit peu d’accord. Je trouve qu’il y a une sorte de private joke parce que c’est la grande amie de Pierre Ménès qui est un peu délicate genre 'Hahaha on ne peut pas rire de tout', mais en fait c’est ça le noeud du problème : #MeToo n’a pas changé, ça a libéré la parole mais non, on ne peut pas, je le redis on va conjuguer le verbe pouvoir dans tous les temps : au passé, au présent au futur, on ne PEUT PAS soulever la jupe d’une fille et lui toucher le cul, et ce n’est pas MeToo qui a changé la donne c’est juste que ça n’est pas possible, voilà".

Par J.F.