TPMP : Géraldine Maillet tacle Vincent Cassel, Cyril Hanouna la recadre

Le récent coup de gueule de Vincent Cassel n’a pas été du goût de Géraldine Maillet. Invité il y a quelques jours sur le plateau de C à Vous, l’acteur français a fait part de son inquiétude concernant le cinéma français : "Moi je sens une pression. II faut faire attention à ce que l’on dit car tout est sorti de son contexte, utilisé, mis en avant, buzzé. On est dans un drôle de moment quand même. On est dans un truc de radicalisme, de penser unique un peu, j’espère que ça va se calmer (…) J’ai vu l’autre jour une émission dont je ne citerai pas le nom où on faisait un procès d’intention quant au sujet du film. On est où là ?". Si l’affaire aurait pu en rester elle, Géraldine Maillet a décidé de donner son avis dans TPMP ce mercredi 9 septembre.

"Là franchement…"

Alors que tous les chroniqueurs ont pris la défense de Vincent Cassel, Géraldine Maillet a au contraire critiqué l’acteur : "Une journaliste a le droit de dire qu’elle n’a pas aimé un film. Elle a le droit même de condamner fermement !". Malheureusement pour la chroniqueuse, Cyril Hanouna n’a pas hésité à la recadrer : "Mais pas du tout, c’est comme si elle disait 'J’ai vu Rambo hier, il y a beaucoup de morts, vous savez que c’est mal de tuer’. Vous dormez bien en ce moment ? Non mais là Géraldine, je vous aime beaucoup mais là franchement…Là vous nous avez fait une Castaldi !". De son côté, Maïa Mazaurette, à l’origine de toute la polémique, a pris la parole sur Twitter pour répondre directement à Vincent Cassel : "Scoop : l'acteur principal de La Haine pense que le cinéma ne peut pas interroger le réel. Et pour la 1000e fois : je n'ai jamais voulu faire de procès d'intention à Énorme. J'ai juste profité d'une *fiction* pour rappeler que *dans la vraie vie*, on n'a pas le droit d'empêcher une femme de disposer de son corps. En tant qu'autrice de fiction moi-même, le contraire serait étonnant. Je suis désolée pour Marina Foïs et Jonathan Cohen qui se retrouvent à gérer tout ça".

Par Alexia Felix