TPMP : Gérard Jugnot s'emporte contre Jean-Marie Bigard et se fait recadrer par Cyril Hanouna

Ce lundi 30 novembre, Cyril Hanouna a invité sur le plateau de "Touche pas à mon poste" Marlène Schiappa ainsi que Gérard Jugnot. Si l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes est venue faire la promotion de son livre "Les droits des femmes face aux violences", Gérard Jugnot a quant à lui parler du confinement et le sujet a dévié sur Jean-Marie Bigard. Ce week-end, l'humoriste était sur le plateau de "Dans le rétro" sur France Bleu et a poussé, une nouvelle fois, un violent coup de gueule contre le gouvernement. Cyril Hanouna a rediffusé les images dans "Touche pas à mon poste" et Gérard Jugnot n'a pas mâché ses mots face à cette colère. Pour lui, celui qui voulait se présenter aux élections présidentielles de 2022 a été trop loin.

"Il est fou"

"Ça parle par soi-même. Je veux dire, il est fou quoi", a-t-il balancé avant que Cyril Hanouna ne cherche davantage de précisions. "C'est trop là ?" a demandé le présentateur à son invité, avant d'ajouter "En plus je vous le dis, il est sincère, moi je le connais bien." Gérard Jugnot a alors déploré : "Oui c'est ça le pire, mais Hitler aussi... Hitler était très sincère." Ses propos ont immédiatement interpellé Cyril Hanouna qui n'a pas tardé à recadrer l'acteur : "Non alors là on peut pas comparer !" Conscient de son erreur, Gérard Jugnot a tenté de se rattraper, avec une pointe d'humour pour détendre l'atmosphère : "Ce n'est pas comparable mais ce que je veux dire c'est le problème des élites. Les élites, les mecs sont contre les élites... C'est vrai, nous on est contre les élites. À Roland-Garros, y'en a marre des élites. J'en ai marre de voir jouer Nadal et Djokovic. Il y a mon beau-frère, il joue très très bien, y'en a marre, faut arrêter là !" L'acteur a finalement conclu : "Non faut arrêter les bêtises quoi. Je trouve que les comiques ils ont le droit de dire mais ils ont pas le droit de faire de la politique, c'est un métier, c'est difficile."

Par Solène Sab