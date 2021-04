TPMP : Gilles Verdez accuse Evian de faire de "l'islamophobie commerciale"

Ce mercredi 14 avril, un débat surréaliste a eu lieu sur le plateau de "Touche pas à mon poste". La veille, le compte Twitter officiel de la marque Evian a partagé un tweet qui aurait pu passer inaperçu. De manière anodine, la marque a écrit : "Retweetez si vous avez déjà bu 1 litre d’Evian aujourd’hui", afin de rappeler aux Français l'importance de s'hydrater au quotidien. Cependant, très rapidement, une polémique autour de ce message a vu le jour sur le réseau social. Pour certain, ce tweet est "scandaleux" en plein Ramadan. Cette période de jeun a démarré ce mardi 13 avril et jusqu'à la prière de l'aube, les musulmans ne peuvent ni boire ni manger. Face à l'ampleur de la polémique, Evian a présenté ses excuses au cours de la journée. "Bonsoir, ici la team Evian, désolée pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation!", ont pu lire les internautes.

"Ce qu'a fait Evian est scandaleux"

Ce mercredi 14 avril, Cyril Hanouna est revenu sur ce tweet jugé "irrespectueux" par un grand nombre de personnes et un vif débat a eu lieu sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Scandalisé, Gilles Verdez a fait part de sa colère. "Ce qu'a fait Evian est scandaleux", s'est insurgé le chroniqueur, avant de poursuivre : "La communication d'Evian, pour moi c'est de l'islamophobie commerciale". Pour lui, la marque était parfaitement consciente des retombées. Présent sur le plateau, Éric Naulleau a déploré la réaction de Gilles Verdez. "Il se comporte en idiot utile de l'islamisme", a-t-il lâché jugeant que sa réaction pouvait amener "à la discorde nationale, et même, un jour, à la guerre civile". En colère, le chroniqueur a répondu : "Ne liez pas mon nom à islamiste", avant d'ajouter : "Je n'aime pas trop ce que dit Éric. Ne me traitez pas d'islamiste, vous ne pouvez pas ! Retirez ça ! Vous ne pouvez pas dire ça ! On peut être en désaccord, mais ça non !".

"Les équipes d'Evian n'avaient pas à s'excuser"

Pour conclure le débat, Éric Naulleau a indiqué que selon lui Evian n'avait pas à s'excuser: "J'ai cru que c'était un poisson d'avril. Les équipes d'Evian n'avaient pas à s'excuser, ils ont fait leur travail. Je pense que 99,9% des musulmans s'en foutent, mais il y a une petite minorité active, qui est une minorité islamiste, qui profite de chaque occasion pour faire avancer la cause islamiste". Un sujet qui a divisé le plateau, mais également les internautes.

Bonsoir, ici la team Evian, désolée pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation!

— evian France (@evianFrance) April 13, 2021

RT Si vous avez déjà bu 1L aujourd’hui ! — evian France (@evianFrance) April 13, 2021

Par Solène Sab