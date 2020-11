TPMP : Gilles Verdez donne des nouvelles peu rassurantes de Loana

Ces derniers mois, Loana est dans tous les esprits. L'ex star de télé-réalité a partagé des photos en septembre dernier qui faisaient froid dans le dos. Elle apparaissait rouée de coups et tuméfiée sur Instagram. Pour expliquer toutes ses blessures, elle avait écrit un long message en légende où elle accusait son ex compagnon, Fred Cauvin, de l'avoir battue "pendant quatre heures". Si le principal intéressé a démenti ces accusations, Loana n'est pas revenue sur ses propos et a continué à partager de nombreux messages et vidéos sur ses réseaux sociaux... Fragile et en pleine dépression, Loana a atteint le point de non retour le 6 octobre, au moment où elle a fait une crise de démence en pleine rue. Les secours ont dû intervenir et elle a été internée en hôpital psychiatrique. Ce lundi 2 novembre, Loana a fait son grand retour sur Instagram pour expliquer qu'elle allait bien, cependant, dans l'émission "Touche pas à mon poste" diffusée le lendemain, Gilles Verdez a tenu à rectifier les choses.

"C'est encore très compliqué"

Loana est sortie de l'hôpital ce week-end de la Toussaint et a voulu prouver à ses abonnés qu'elle était en pleine forme en posant en nuisette sur Instagram. Cependant, Gilles Verdez a été bien plus critique dans "Touche pas à mon poste". "Elle existe de nouveau sur les réseaux, qui sont très importants pour elle et qu'elle publie des photos (...). Le fait qu'elle publie cette photo, déjà c'est bien", a expliqué le chroniqueur de Cyril Hanouna avant de nuancer : "Sinon les nouvelles que j'ai ne sont pas pas extrêmement positives." Gilles Verdez a alors tenté d'illustrer ses propos avec des détails. Il a poursuivi : "Sa sortie d'hôpital ce week-end a été très compliquée. Elle a été jetée en pleine nature toute seule, sans personne pour venir la chercher. Un de ses amis lui a trouvé un taxi, elle était désespérée. Elle est rentrée chez elle, quelqu'un l'a vue, c'est pas la grande forme. Elle est sous traitement, il faut encore qu'elle se repose." Il a finalement conclu : "Quelques lueurs d'espoir, mais c'est encore très compliqué."

Par Solène Sab