TPMP : Gilles Verdez embrasse goulûment Isabelle Morini-Bosc

Visiblement, Isabelle Morini-Dubosc a pardonné à Gilles Verdez. En 2017, lors d'une banale conversation sur les sœurs Kardashian, le chroniqueur avait traité Isabelle Morini-Bosc d'hypocrite, assurant qu'elle ne poussait des coups de gueule que contre les américaines. Ni une ni deux, la journaliste s'était alors retournée et l'avait giflé. Absent de "TPMP" depuis le début de la saison 2019, Gilles Verdez a été momentanément écarté pour apaiser justement les débats dans l'émission. Mais il a fait son grand retour sur le plateau mi-janvier 2020.

"J'aime infiniment Gilles" lance Isabelle Morini-Bosc

Mardi 21 janvier, journée mondiale des câlins, il a prouvé qu'il était capable de petits gestes tendres et d'un peu d'amour. Bien loin de son image de râleur invétéré donc. C'est Cyril Hanouna qui lance la conversation. "Je sais que tu pourrais être tenté par Gilles", commence l'animateur. Isabelle Morini-Bosc confirme "oui j'aime infiniment Gilles sauf quand il me gueule dessus". Et Gilles Verdez d'insister : "Dans un autre monde, on aurait eu une histoire, c'est sûr, on aurait eu des enfants !" Pour sceller cette amitié, les deux chroniqueurs n'ont pas hésité à aller jusqu'à s'embrasser, avec la langue ! Alors que Cyril Hanouna frôle la crise cardiaque, il est à noter que Gilles Verdez n'a même pas une trace de rouge à lèvres. Comme pour signifier à quel point il aime Isabelle, il finit par lui faire un baisemain. "C'est comme si on avait vu nos darons s'embrasser", conclut Cyril Hanouna.

Pour la journée du câlin, @gillesverdez a profité de l’occasion pour demander à embrasser @IsaMoriniBosc dans #TPMP

Loin de dire non, elle a même proposé de rendre ça encore plus intense ! — TPMP (@TPMP) January 22, 2020

Par Mélanie C.