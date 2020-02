TPMP : Gilles Verdez et Benjamin Castaldi se mettent à nu pour la bonne cause !

Invité de "Touche pas à mon poste" mardi 18 février, Philippe Candeloro est revenu sur l'émission "Stars à nu" à laquelle il a participé sur TF1. L'objectif : réussir un effeuillage sur la scène du Lido afin de sensibiliser les téléspectateurs au dépistage contre le cancer. Et l'ancien patineur a relevé le défi ! Cyril Hanouna lance alors un challenge à Benjamin Castaldi et Gilles Verdez : se déshabiller sur le plateau de TPMP pour la bonne cause ! "Si vous enlevez bien sûr tous vos vêtements, sauf vos sous-vêtements, on donne 1500 euros pour la recherche " lance alors l'animateur. Un défi salué par le public et les chroniqueurs présents autour de Cyril Hanouna. Philippe Candeloro a même ajouté, "Si jamais il y en a vraiment un qui se met tout nu, je rajoute 500 euros !" Une façon de les motiver…

Un striptease en direct

Et c'est alors que débute le remake de "Stars à nu" sur le plateau de TPMP. Sur le titre légendaire "Hot Stuff" de Donna Summer, habillés en costard noir et chemise blanche, Benjamin Castaldi et Gilles Verdez entament des pas de danse sous les applaudissements du public. Alors qu'ils font tomber le bas puis le haut, les deux chroniqueurs relèvent le défi et se retrouvent en string sur le plateau. Mais ce n'est pas fini ! Gilles Verdez et Benjamin Castaldi font finalement tomber leurs sous-vêtements se retrouvant intégralement nus, provoquant le rire de la salle et les félicitations de Cyril Hanouna. Ce n'est pas la première fois que Benjamin Castaldi est nu sur le plateau de TPMP, il était arrivé vêtu d'un slip et de chaussettes en avril dernier à force de recevoir des douches de chocolat. On ne connaît pas - encore - la réaction de Fatou, la compagne de Gilles Verdez, après ce spectacle.

La chorégraphie n'était pas vraiment au top #TPMP — TPMP (@TPMP) February 19, 2020

Par Valentine V.