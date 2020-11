TPMP : Gilles Verdez fait une énorme chute en direct

Qui a dit qu’être chroniqueur dans "Touche pas à mon poste" n’était pas un métier à risque ? En plus de devoir surmonter les nombreuses blagues en tout genre de Cyril Hanouna qui n’est jamais à cours de petites piques pour amuser le public, nombreux sont les défis lancés à la joyeuse bande. Toujours volontaire pour participer, Gilles Verdez aurait peut-être mieux fait de ne pas essayer d’impressionner l’athlète face à Tibo InShape, présent dans l’émission du mercredi 4 novembre 2020.

Connu pour ses vidéos fitness sur Youtube dans lesquelles il relève des défis physiques en plus de donner des conseils pour se muscler, le jeune homme a - à son tour - invité les chroniqueurs de TPMP à faire de même en direct sur le plateau. Ainsi, Benjamin Castaldi l’a imité en réalisant une série de pompes sur un seul bras. Un exercice réalisé sans couac qu’a voulu reproduire son camarade Gilles Verdez.

Gilles Verdez chute : "il joue pas la comédie hein"

Visiblement très motivé à faire taire les mauvaises langues en réalisant une petite démonstration de sa force physique, le compagnon de Fatou a tenté - tant bien que mal - d’aller jusqu’au bout de sa série de pompes, mais en vain. À peine s’est-il mis en position, que le journaliste télé et radio s’est effondré de tout son poids sur le plateau, la tête la première.

Une séquence qui n’a pas manqué faire rire le cascadeur débutant et ses camarades. "Mais qu'il est c** c'est pas possible", a lancé l’animateur avant de poursuivre : "Quand on entend le bruit, il joue pas la comédie hein". Mais plus de peur que de mal pour Gilles Verdez qui s’est relevé une main cachant son oeil, mais le sourire aux lèvres.

Les images de la chute de Gilles Verdez dans "Touche pas à mon poste" sont à découvrir ici.

.@TiboInShape vous apprend à faire une pompe à une main dans #TPMP ! Pour @gillesverdez, ce n'est pas encore gagné pic.twitter.com/YLbP4maxbx

Par C.F.