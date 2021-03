TPMP : Gilles Verdez inquiet pour Loana, il évoque une "tentative de suicide à venir"

Loana n'en finit plus de faire parler d'elle. L'ancienne candidate de télé-réalité est dans la tourmente. Le 22 février dernier, Loana a une nouvelle fois été hospitalisée en urgence à l'hôpital à la suite d'une overdose. Si Sylvie Ortega Munos a affirmé qu'il s'agissait d'une overdose au GHB, la mère de Mindy a nié fermement ses propos. Pour elle, son ancienne amie a voulu la tuer en lui donnant trop de médicaments. Cette affaire est allée très loin et Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer, ami de Loana, ont failli en venir aux mains sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Depuis, chaque jour, de nouveaux éléments font surface et après être sortie de l'hôpital et avoir repris la direction du tournage de son documentaire sur sa nouvelle vie, l'état de santé de Loana serait une nouvelle fois très préoccupant.

"Je m'endormirais pour toujours"

La descente aux enfers de Loana continuerait... Ce mercredi 10 mars, les chroniqueurs de Cyril Hanouna sont revenus sur l'affaire Loana. Ce mardi 9 mars, un documentaire sur la vie de Loana a été diffusé sur RMC et cette dernière n'aurait pas apprécié son contenu. De son côté, Gilles Verdez a déclaré que la gagnante de "Loft Story" aurait passé une nuit très compliquée et inquiétante. "Il y a eu des soucis cette nuit", a-t-il démarré avant de poursuivre : "Il y a eu deux types de choses. D'abord, elle a renoué avec Sylvie Ortega avec des messages bienveillants. En revanche pendant la nuit, Loana allait très mal et il y a eu des messages, je ne vais pas vous en donner le contenu exact, mais, une partie de son entourage a reçu des messages où elle parlait d'une tentative de suicide à venir. Tout le monde s'est mobilisé. Elle a dit à une heure du matin 'je n'en peux plus, j'ai tout perdu, ma famille, mon appartement, mes amis. Je suis là où personne ne peut me trouver, seule, fatiguée, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour dormir à jamais.' Gilles Verdes a ensuite souligné une phrase inquiétante : "Je m'endormirais pour toujours, je suis seule avec mon chien, je sais où le placer, j'ai tout prévu." Si ces nouvelles informations sont terribles, le chroniqueur de Cyril Hanouna a laissé entendre que dans la matinée, Loana allait mieux. Affaire à suivre.

Par Solène Sab