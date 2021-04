TPMP : Gilles Verdez victime de menaces après la polémique Evian

Un tweet d'Evian a entraîné une vive polémique. Lors du premier jour du Ramadan ce mardi 13 avril, la marque a écrit "Retweetez si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui". Si des excuses ont été présentées pour cette "maladresse", de nombreux internautes ont jugé ce tweet "scandaleux". En colère, Gilles Verdez a accusé ce 14 avril la marque "d'islamophobie commerciale". Des propos qui ont été déploré par Éric Naulleaula: "Il se comporte en idiot utile de l'islamisme", a-t-il lancé. A cause de ses accusations, Gilles Verdez a ensuite été la cible de messages haineux sur les réseaux sociaux. Habitué du plateau de TPMP, Jean Messiha a tweeté : "Gilles Verdez perd les pédales. Pour lui, Evian serait coupable d'Islamophobie et d'attaque contre le Ramadan pour un tweet sur la consommation d'eau. Il y a un traitement pour l'islamogauchisme démentiel ?".

"Des menaces impardonnables"

En face à face dans TPMP ce jeudi 15 avril, Gilles Verdez et l'ancien membre du Rassemblement National ont eu un échange animé. Traité de "vautour de l'islamogauchisme" par Jean Messiha, le chroniqueur l'a accusé d'avoir contribué à des menaces le visant. "Vous devriez vous excuser du tweet et d'avoir lancé contre moi des gens d'extrême droite qui ont fait des menaces impardonnables", a-t-il lancé. "Très touché", Gilles Verdez a assuré : "On peut tout me dire. Mais là, il y a eu une organisation lancée par Jean Messiha (...) ces gens-là sont actifs, il y a eu un déferlement de l’extrême-droite avec des menaces précises sur moi et sur mon entourage". Le chroniqueur a alors donné un exemple : "C'est 'tu te plaindras pas quand tu vas te faire agresser'". Alors que l'ancien conseiller de Marine Le Pen lui suggère de porter plainte, Gilles Verdez a assuré avoir hésité.

https://www.canalplus.com/divertissement/gilles-verdez-menace-de-mort-pa...

Par Marie Merlet