TPMP : Guillaume Genton se défend après la soirée clandestine organisée dans une villa parisienne

Les fêtes clandestines ne cessent de défrayer la chronique depuis l'affaire Pierre-Jean Chalençon. Après un reportage de M6, filmé en caméra cachée au Palais Vivienne, le collectionneur d'art, ainsi que le chef Christophe Leroy, se sont retrouvés dans la tourmente. Entendus par la police et placés 24 heures en garde à vue pour avoir organisés des dîners clandestins, les deux hommes étaient au coeur d'une terrible polémique. Ce mardi 13 avril, une affaire similaire a également fait grand bruit. Alors que le Parisien a sorti un article expliquant que Nicolas Sarkozy avait appelé la police à cause d'une fête clandestine organisée dans une villa voisine située dans le 16e arrondissement de Paris et louée à l'occasion d'un tournage télévisé, Cyril Hanouna a tenu à revenir sur cette affaire dans son émission "Touche pas à mon poste", diffusée ce lundi 19 avril... Et pour cause : Guillaume Genton est le producteur de ce nouveau programme pour C8, qui met en lumière la vie de cinq influenceurs, "tous majeurs"...

Si tout d'abord, Cyril Hanouna a tenu à rétablir la vérité concernant l'auteur de l'appel, expliquant que Nicolas Sarkozy n'en était pas à l'origine, mais qu'il s'était retrouvé face à la police en rentrant d'un match de football, il a ensuite laissé la parole à son chroniqueur. Guillaume Genton est alors revenu sur le concept de son documentaire. "Ce tournage suit le quotidien de cinq influenceurs, qui sont tous majeurs. Il y a une équipe avec deux cameramen, plus deux personnes de la production - qui est présente de 10h à environ 20h", a-t-il expliqué avant de préciser qu'après son départ, ces cinq Tik Tokeurs avaient lancé des invitations à son insu. "Ce mardi soir, nous terminons le tournage à 20 heures. Les équipes rentrent chez elles. Moi j'étais là jusqu'à 21h20 puis je rentre chez moi. Et il se trouve que les influenceurs, qui je le rappelle sont majeurs et ont un manager qui lui aussi est majeur, ont organisé une soirée clandestine avec 50 personnes. Il y avait toute la jeunesse dorée parisienne", a poursuivi Guillaume Genton.

Au départ, le producteur a déploré le fait qu'il avait été trahi : "Ils nous ont trahis. Ils ont trahi la production et ils m'ont trahi puisque derrière mon dos, ils ont organisé cette soirée." Puis, le chroniqueur de Cyril Hanouna s'est défendu, pour dissiper le moindre doute : "Je ne l'ai évidemment pas organisée. Je l'ai su le lendemain, moi. Je me suis réveillé à 5 heures du matin avec les vidéos que m'a envoyé quelqu'un que je connais et qui était à cette soirée." Revenant sur l'affaire de la police, qui est intervenue à 23 heures, puis à 2h30 du matin, il a donné quelques explications : "Ils ont coursé les jeunes et la soirée ne s'est pas arrêtée, elle a fini vers 3-4 h du matin." En apprenant ces informations, la colère de Guillaume Genton est montée. "Je les ai défoncés", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je leur ai dit que c'est un manque de respect parce que ça n'engage pas qu'eux personnellement, il y a une production derrière. Il y a des dégâts financiers, parce qu'ils ont cassé des choses dans la maison. Ils ont dégradé la maison. Il y a plusieurs milliers d'euros de dégâts." Après ces révélations chocs, Cyril Hanouna, à l'origine de ce nouveau programme, était lui aussi en colère et l'a fait savoir sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

Par Solène Sab