TPMP : Hapsatou Sy dézingue Nicolas Bedos

Ce vendredi 25 septembre 2020, Hapsatou Sy a passé l’actualité de la semaine en revue dans sa nouvelle émission "TPMP : Elles refont la télé". Avec son équipe exclusivement 100% féminine, l’animatrice et ses chroniqueuses sont revenues sur la tribune de Nicolas Bedos contre le port du masque. Sur son compte Instagram, le comédien a lançé la veille : "Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. (…). On arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise (…). Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, ma vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons". En légende, il ajoutait : "Bas les masques. Stop aux stops. Aimons, à tort et à travers".

Des propos polémiques qui n’ont pas manqué d’agacer la compagne de Vincent Cerutti. Sur le plateau de la nouvelle version de Touche pas à mon poste, elle rappelle : "Il a une vraie responsabilité en tant qu’artiste". Elle poursuit son coup de gueule : "Ma position, c'est quand même de dire Nicolas Bedos il est probablement dans sa résidence secondaire installé tranquillement et il peut appeler à la crise, à ce que tout le monde descende et boycotte".

"Il laisse sa place en réanimation si jamais c'était le cas"

Très remontée, elle ajoute : "Quand il dit ça j'ai juste envie de l'envoyer en stage dans les services de réanimation, et surtout encore une fois qu'il laisse sa place en réanimation si jamais c'était le cas". Voilà qui est dit ! Hapsatou Sy n’est pas la seule à s’en être prise à l’acteur. "Vivre quitte à en mourir, c'est une phrase à l'emporte-pièce qu'on peut lancer sur un blog, sur un compte Instagram. On peut faire un effet de tribune où c'est peut-être un exutoire personnel", s’est indigné Olivier Véran.

Quant à Christophe Dechavanne, il lui a répondu : "On peut jouer avec de nombreux feux Nicolas, mais pas ceux-là. En ce monde, certes rempli de pisse-froid mais aussi d'angoisse et de colère, avoir ton aura grandissante et l'exprimer en ces termes avec tant de risques pour les autres n'est pas tout à fait raisonnable et encore moins empathique. Il y a tant de fans qui t'aiment et te suivent, tu ne peux pas leur demander ça. Ni à eux, ni aux autres".

Par C.F.