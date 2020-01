TPMP : Hugo Clément parle de sa relation avec Yann Barthès

Hugo Clément est aux anges. Sa vie a basculé le 3 janvier dernier. Le journaliste est l'heureux papa d'une adorable petite fille, prénommée Jim, qu'il a eu avec l'ex Miss France, Alexandra Rosenfeld. Invité sur le plateau de Cyril Hanouna ce lundi 20 janvier, Hugo Clément est revenu sur la naissance de son enfant mais également sur sa relation avec Yann Barthès. En effet, le journaliste a quitté l'émission "Quotidien" en septembre 2017, créant ainsi la surprise générale. Depuis son départ, Hugo Clément, dont le projet de racheter un zoo cartonne, s'est très peu attarder sur son lien avec Yann Barthès, évitant toujours la question. Cependant, dans "Touche pas à mon poste", il s'est laissé aller à quelques confidences.

"J'aime la paix et l'unité"

Pour amener le sujet tant attendu, Cyril Hanouna a commencé à parler de sa relation avec Yann Barthès sur le plateau de "Touche pas à mon poste" : "Yann Barthès était excellent sur Canal + mais franchement je n'ai rien contre lui. On ne se connait pas du tout, on a dû se voir deux fois dans notre vie. Il n'y pas d'embrouille avec Yann Barthès. Je lui fais des bisous et s'il veut venir un jour avec Hugo Clément, on peut l'inviter.". Cela a permis à Valérie Benaïm de rebondir sur les propos de l'animateur afin de poser la question suivante à Hugo Clément : "Est-ce que tu es plus proche de Yann Barthès ou de Cyril Hanouna ?". Le journaliste a alors répondu : "Comme j'ai dit à Cyril la dernière fois, je ne m'exprime pas sur ce sujet, je ne veux pas participer à créer des dissensions. J'aime la paix et l'unité donc je diffuse un message d'amour entre tous les animateurs". Hugo Clément, qui a été arrêté en Australie, est parvenu à esquiver la question.

Par Solène Sab