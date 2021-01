TPMP : Isabelle Morini-Bosc confie avoir été lourdement draguée par un célèbre avocat

Ce jeudi, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste l'animatrice Karima Charni. Et pour cause, la jeune femme était invitée sur le plateau de Non Stop People ce mercredi 20 janvier et a fait de terribles révélations, notamment sur l'époque durant laquelle elle travaillait chez Fun Radio entre 2013 et 2015. Co-animatrice de Lovin'Fun, elle a avoué avoir été victime de harcèlement : "J'étais la seule fille dans une équipe d'hommes, les mouvements MeToo et BalanceTonPorc n'existaient pas".

Elle va encore plus loin en déclarant ensuite : "Ça a été intense. (...) Je devais me battre pour que des mains n'arrivent pas sur ma poitrine ou sur mes fesses." Face à cette situation, elle décide d'en informer la hiérarchie, mais Karima Charni fait face à un mur : "On m'a dit qu'il n'y avait pas de preuve et que c'était un amusement".

une situation malaisante

Elle était donc invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce jeudi 21 janvier pour aborder le sujet du harcèlement au travail. Et les langues se sont déliées. Isabelle Morini-Bosc en a profité pour raconter sa propre expérience avec un célèbre avocat : "Je me souviens d'un avocat célèbre avec qui un jour j'ai déjeuné et comme je suis très bien élevée et pas violente, j'ai fait tout le déjeuner avec sa main coincée entre mes jambes croisés. Quand je suis rentrée, il me dit 'on ne va pas à l'hôtel?' Je lui dis 'non je rentre bosser chez VSD'. Arrivée au bureau, ça me trotte dans la tête. J'appelle l'hôtel pour savoir s'il y a une chambre au nom de ce célèbre avocat, on me dit non, je demande ensuite s'il y a une chambre au nom de Morini-Bosc, on me dit oui !".

Par J.F.