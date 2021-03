TPMP : Isabelle Morini-Bosc draguée par un célèbre chroniqueur de l'émission

Cela fait plusieurs années maintenant que Bernard Montiel a rejoint l'équipe de Touche Pas à Mon Poste. L'ancien animateur de Vidéo Gag se fait souvent remarquer pour ses informations très pointues sur le monde des peoples. Et pour cause, le chroniqueur est connu pour avoir de nombreux amis dans le show-biz et a même été très proche de Johnny et Laeticia Hallyday il y a quelques années.

Chaque saison, Cyril Hanouna organise le grand conseil de classe. Lors de ce dernier, les chroniqueurs passent un à un et l'animateur et les chroniqueurs disent, sans langue de bois, ce qu'ils pensent de leur collègue. Après Nicolas Pernikoff, c'était donc au tour de Bernard Montiel. Et les avis ont été unanimes pour dire qu'il travaillait bien. Il en a également profité pour faire quelques confidences sur sa vie amoureuse.

"c’est encore raté"

Bernard Montiel est célibataire depuis plusieurs années et ne s'en cache pas : "Je suis seul depuis pas mal de temps. […] Depuis deux ans. J’aime la solitude en fait. Je suis en train de l’apprivoiser car, comme on vieillit, la solitude, on est obligés de faire avec". Mais Bernard Montiel avouait ensuite qu'il n'était pas contre quelques rencontres de temps à autre. Une remarque qui a fait réagir Isabelle Morini-Bosc : "Il a failli me pécho il y a 30 ans. Il me trouvait très très mignonne mais pas assez connue donc ça a foiré ! Et maintenant, c’est l’inverse. Il me trouve assez connue mais plus assez mignonne donc c’est encore raté". Une information confirmée par le principal intéressé et qui a laissé bouche bée les chroniqueurs autour de la table. "C’est vrai, elle m’a interviewé au début. Il y a plus de trente ans même. Et elle était sexy, mignonne, rigolote, toujours la poitrine à l’air, enfin ce qu’elle pouvait, et c’était sympa !" a conclu Bernard Montiel.

Par J.F.