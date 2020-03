TPMP : Isabelle Morini-Bosc prend la défense de Roman Polanski

Faut-il retirer son César à Roman Polanski ? C'est la question que Cyril Hanouna posait, ce mercredi 4 mars 2020, à ses chroniqueurs et à ses téléspectateurs. Invitée de l'émission ce soir-là, Juliette Marsault, une ancienne candidate de Secret Story devenue comédienne et féministe a littéralement dézingué le mari de Mathilde Seigner ainsi que l'Académie des César.



Agacée par certains propos à l'égard du réalisateur, Isabelle Morini-Bosc n'a pas hésité à lui apporter son soutien : "Je soutiens un film. Roman Polanski est un homme qui a des failles, un homme qui a eu des souffrances car voir sa femme assassinée de 16 coups de couteaux dans le ventre ce n’est pas rien..." a lâché la chroniqueuse en faisant référence au meurtre de la seconde épouse du réalisateur, Sharon Tate, qui a été assassinée dans leur maison de Los Angeles en 1969 alors qu'elle était enceinte de leur enfant.

Roman Polanski de plus en plus soutenu

Après avoir rappelé son enfance difficile et le fait qu'il ait échappé de peu à la déportation dans les camps de concentration, Isabelle Morini-Bosc a expliqué que même si elle condamne ses actes, elle prend en compte ses souffrances ; "Je n’excuse rien. Mais je me souviens que le soir des César on m’a dit : ‘ Cet homme mérite de souffrir un jour’. Non, il a déjà souffert lui aussi".



Isabelle Morini-Bosc qui la veille avait ému tout le plateau en racontant son viol survenu il y a quatre ans, rejoint donc la liste des personnes à afficher de l'empathie pour le réalisateur qui fait l'objet de toutes les critiques depuis des mois. Lambert Wilson, Juliette Binoche ou encore Fanny Ardant font partie de ceux qui ont publiquement apporté leur soutien à Roman Polanski.



















