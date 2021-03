TPMP : Isabelle Morini-Bosc révèle avoir été agressée sexuellement

Cela fait plusieurs mois maintenant que les langues se délient. Depuis le début du mouvement #MeToo, les femmes n'ont plus peur de dénoncer les agressions dont elles sont victimes.

Le 18 février, c'est l'ancien présentateur du JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor qui était accusé de viol par Florence Porcel. Suite à cette plainte, une dizaine de témoignages ont émergé. Le journal Le Monde avait donné la parole à plusieurs femmes qui se disent victimes de Patrick Poivre d'Arvor. C'est le cas notamment de la journaliste Hélène Devynck qui déclarait dans le journal : "C’était impensable de ne pas passer à la casserole, mais tout autant impossible de le dire. Moi, je ne l’ai pas dit, je savais bien que si je disais quelque chose, il y avait un tel déséquilibre que je serais la pute et lui le séducteur".

"Il m’a suivie dans les toilettes"

Ce mardi 30 mars, c'est Isabelle Morini-Bosc qui a dévoilé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste qu'elle avait été agressée sexuellement "par quelqu'un de connu". Elle n'a pas souhaité révélé le nom de son agresseur, mais a dévoilé de nombreux détails. "Quand j’ai commencé, j’étais dans un univers de mecs. J’ai un patron de chaîne qui, quand j’étais à Cannes, m’a entaillé la lèvre parce qu’il s’est précité sur moi et ma chaise a basculé. Il voulait qu’on ait une liaison".



Elle poursuit ensuite : "Vous êtes dans les toilettes et le mec vous dit : 'Tu ne sortiras pas des toilettes tant que tu ne m’auras pas fait une gâterie'. Il m’a suivie dans les toilettes, c’était une personnalité de l’extérieur. Il est rentré derrière moi et m’a dit : 'Bon ben voilà, maintenant, il va falloir être gentille'. C’était quelqu’un de connu" a-t-elle expliqué.

Mais Isabelle Morini-Bosc a trouvé la force de se défendre : "J’ai dit : 'Oh ben ça ne va pas être possible parce que si je me mets à crier on aura l’air de c**s tous les deux, mais à l’arrivée c’est moi qu’on va aider'."

Par J.F.