TPMP : Jean-Luc Lahaye revient sur ses propos polémiques liés au confinement

Le débat était animé mercredi 29 avril dans "Ce soir chez Baba", la version confinée de TPMP. La raison, une interview vidéo en direct dans la journée dans laquelle Jean-Luc Lahaye explique qu’il ne respecte pas le confinement. "Je considère que c’est une immense supercherie. Ça ne regarde que moi, ça n’engage que moi" confie alors le chanteur qui continue de vivre sa vie "normalement". Des propos commentés le soir même dans "Ce soir chez Baba" et qui ont notamment fait réagir Valérie Benaïm. La chroniqueuse a poussé un coup de gueule, qualifiant Jean-Luc Lahaye de "bombe à retardement" face aux dangers du coronavirus. Invité de l’émission de Cyril Hanouna ce jeudi 30 avril, le chanteur est revenu sur la polémique.

"Je respecte le confinement"

"On m’a prêté des mots et des intentions qui ne sont pas les miennes. Je n’ai jamais dit que je roulais vite dans Paris, j’ai dit que je roulais à une certaine vitesse, ce qui ne veut pas dire vite non plus. Je voulais préciser que je respecte le confinement. Et je suis bien placé pour respecter le corps médical pour des raisons personnelles" débute le chanteur. Puis il ajoute, "Je roule en moto certes, j’ai un masque, je suis ganté, masqué et même lorsque je vais dans un commerce, je ne retire pas mon casque, je respecte les distances que l’état a conseillé". Jean-Luc Lahaye confie qu’il s’arrange pour sortir dans les mêmes commerces que ceux de ses amis afin de les voir tout en respectant les mesures de sécurité. Valérie Benaïm est alors amenée à réagir. Cette dernière s’est dite "très heureuse" d’entendre que le chanteur respecte les règles barrières. Jean-Luc Lahaye confirme cependant que le confinement lui est "profondément désagréable", "c’est une atteinte à ma liberté" mais qu'il s'y tient et reste "23 heures sur 24 chez lui".

Par Non Stop People TV