TPMP : Jean-Marie Bigard révèle une conversation privée avec Emmanuel Macron

Ce mardi 16 février 2021, Cyril Hanouna était aux commandes d’un nouveau numéro de Touche pas à mon poste en direct sur C8. L’animateur et sa bande sont revenus sur des faits d’actualité, comme la colère des fans de Johnny Hallyday en apprenant qu’un avis de désaffectation avait été déposé sur la tombe du père du rockeur. Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs ont aussi évoqué la polémique autour du vaccin AstraZeneca. En fin d’émission, Cyril Hanouna a reçu Jean-Marie Bigard. L’humoriste a profité de son passage dans Touche pas à mon poste pour révéler les détails d’une conversation privée qu’il a eu avec Emmanuel Macron.

"Je pense qu’Emmanuel Macron doit m’en vouloir"

Cette discussion téléphonique était en lien avec la crise du coronavirus qui touche le monde entier. "Je n’ai jamais été très proche. Il y a eu un moment où il m’a appelé pour me dire ‘J’aimerai parler avec vous’. Il m’a dit qu’il regardait toutes mes vidéos", a expliqué Jean-Marie Bigard qui s’est dit "stupéfait d’avoir le président au téléphone". "La convivialité aidant, j’ai tout simplement dit comme on le dirait à un pote, je le tutoyais et je le vouvoyais une phrase sur deux, j’ai dit : ‘Franchement président, si t’as le coronavirus, tu fais le traitement du professeur Raoult ?’. Et il m’a dit oui", révèle le mari de Lola Marois. Un appel qui remonte à "bien avant" qu’Emmanuel Macron se déplace à Marseille pour rencontrer Didier Raoult en avril dernier. Si Jean-Marie Bigard n’affirme pas qu’Emmanuel Macron, touché par le coronavirus en décembre dernier, s’est soigner grâce à l'hydroxychloroquine, Cyril Hanouna a tenu à préciser : "Ce n’est pas dit qu’il l’a pris, je ne crois pas qu’il ait été soigné à l'hydroxychloroquine". "Ce que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de députés qui se soignent à l'hydroxychloroquine", a rebondi Jean-Marie Bigard. Cette anecdote, Jean-Marie Bigard l’a déjà évoqué dans le documentaire controversé "Hold Up". C’est pourquoi, selon l’humoriste, Emmanuel Macron ne l’aurait pas recontacté depuis. "Je pense qu’il doit m’en vouloir un petit peu", a estimé Jean-Marie Bigard dans TPMP.

"Si tu as le coronavirus, tu fais le traitement du professeur Raoult ? Il m'a dit oui"



Par Matilde A.