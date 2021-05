TPMP : Jean-Marie Bigard revient sur sa comparaison choc entre le pass sanitaire et Hitler

Jean-Marie Bigard est au coeur d'une nouvelle polémique. Ce samedi 22 mai, l'humoriste a participé à une manifestation réunissant des anti-vaccins et des personnes contre le pass sanitaire... Lors de ce rassemblement qui s'est déroulé sur la place du Trocadéro, à Paris, le mari de Lola Marois a pris la parole et a violemment taclé Agnès Buzin, puis Olivier Véran. "Il a du sang sur les mains, ce mange-mer**", a-t-il lâché. Pour montrer encore plus sa colère à l'encontre du gouvernement concernant l'instauration d'un pass sanitaire, il s'est emporté dans les médias. Au micro de RT France, il a lâché : "Je vais guérir tout seul avec mes anticorps, j'ai pas besoin qu'on m'injecte une mer** qui ne va m'apporter que des emmerdements ! Il faut absolument mettre un signe distinctif comme on a fait avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale". Cette référence à l'étoile jaune a choqué le grand public.

Des propos condamnés

Ce lundi 24 mai, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti était présent sur le plateau de "Quotidien" et est revenu sur les propos chocs de Jean-Marie Bigard. "On ne peut comparer la situation qui est la nôtre avec la collaboration... Comment on peut dire ces insanités ?", a-t-il regretté, avant de poursuivre en fustigeant l'humoriste : "Comment, quand on est un humoriste qui ne fait plus rire personne, on peut utiliser sa notoriété pour dire des conneries pareilles ? Excusez-moi, mais c'est atterrant ! Atterrant".

"Ça pourrait être une tête de mort sur le front"

Pendant le passage d'Éric Dupond-Moretti dans "Quotidien", Jean-Marie Bigard était quant à lui sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Il est ainsi revenu sur sa phrase polémique, qui a divisé les chroniqueurs de Cyril Hanouna. Néanmoins, il a tenu à maintenir ses propos, en tentant une autre comparaison. "Ça pourrait être une tête de mort sur le front", a-t-il commencé avant de poursuivre : "A l'époque, c'est ce qu'Hitler avait trouvé pour repérer immédiatement les Juifs. Et là, on a le ministre de la Santé qui nous dit 'les personnes qui ne seront pas vaccinées seront défavorisées. Là, c'est la dictature en marche". Un point de vue non partagé par l'ensemble des personnes présentes sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

Par Solène Sab