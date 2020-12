TPMP : Jean-Michel Maire dézingue Karine Le Marchand

Depuis quelques jours maintenant, Jean-Michel Maire est de retour sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Le chroniqueur a été touché une nouvelle fois par le coronavirus et a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Après des semaines d'absence il faisait son grand retour ce mardi 15 décembre sur le plateau et expliquait la douloureuse passe qu'il venait de traverser : "J’avoue que je suis tombé dans une lente dépression. Je m’en sors mieux que d’autres qui ont des responsabilités, qui ont des commerces, des restaurants ou du personnel à charge. Moi je suis tout seul donc ça ne concerne que moi. Mais c’est surtout vis-à-vis de ma famille, de mes enfants que je voyais déjà moins à cause du confinement. Là, du coup, comme on est malade, on ne les voit plus du tout".

"elle est plus forte dans les caprices de stars"

Mais même affaibli, Jean-Michel Maire n'hésite pas à balancer sur certains animateurs. Et ce mercredi 16 décembre, c'est Karine Le Marchand qui était au coeur des discussions. Pas très appréciée par les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste, Jean-Michel Maire l'a confirmé encore hier soir. "Elle a un problème, c'est qu'elle pense qu'elle n'a pas besoin de faire d'effort, que rien que sa beauté et son allure suffisent à faire d'elle une animatrice de talent... Alors qu'elle est plus forte dans les caprices de stars. Si vous voulez, je peux vous raconter une petite anecdote !" commence Jean-Michel Maire. "Il y a quelques jours, elle est allée dans une clinique d'esthétique très connue à Paris, près du quartier des Champs-Elysées. Comme tous les VIP, la direction de la clinique lui avait offert une réduction substantielle de 30% à peu près. Elle fait ses soins et au moment de partir, elle dit : 'Non, je suis Karine Le Marchand, je ne vais certainement pas payer. Voyez ça avec la patronne !'".

Par J.F.