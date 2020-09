TPMP : Jean-Michel Maire ému, il défend Enora Malagré après les critiques sur son poids

Ce samedi 29 août 2020, Enora Malgré participait pour la quatrième fois à l’émission "Fort Boyard", présentée par Olivier Minne sur France 2. L’ancienne chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" (C8) surmontait ses peurs pour l’association "RoseUP", en compagnie de Camille Lacourt Alice Deto, Moussa Niangane et Yoann Riou. Résultat final : 9 953 euros de gains pour l’association grâce au mot code "cabine". Si la prestation d’Enora Malagré et le reste de l’équipe a été saluée sur les réseaux sociaux, quelques internautes ont remarqué que la jolie blonde avait pris du poids. Il n’en fallait pas plus pour que nos confrères de Voici reprennent ces tweets dans un article publié sur leur site internet. Un article qui n’a pas du tout plu à la principale concernée, Enora Malagré. "Alors @voici qui ment en prétendant que j’ai subi les foudres des twittos après Fort Boyard, c’est faux ! Lâchez-moi ! Et les élégants qui ont noté ma prise de poids ! J’ai pris 10 kilos à cause d’un traitement atroce et je vous dis M.....! J’en bave assez merci !", a-t-elle posté sur Twitter ce lundi 31 août.

"C’est de la grossophobie et du sexisme"

Ce mardi 1er septembre, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Jean-Michel Maire a pris la défense de son ancienne collègue, rappelant qu’Enora Malagré est atteinte d’endométriose. Une maladie "qui empêche d’avoir des enfants" et qui implique "de lourds traitements", comme le rappelle justement Jean-Michel Maire. "Enora Malagré s’en est pris plein la tronche par ‘Voici’ qui a fait un papier vraiment humiliant pour elle. Je l’ai eu au téléphone cet après-midi. Elle n’est pas peinée mais elle en a marre de l’humiliation", explique le chroniqueur de Cyril Hanouna avant d’estimer : "C’est de la grossophobie et c’est aussi du sexisme. Ça aurait été un animateur qui a pris du poids, il n’aurait pas titré là-dessus". Ému, Jean-Michel Maire a également révélé que le médecin d’Enora Malagré "lui avait déconseillé d’y aller (à Fort Boyard, ndlr). Elle y est allée quand même parce que c’était pour une bonne cause, pour une association qui lutte contre le cancer du sein". "C’est de la connerie", a-t-il conclu.

.@jmmaireofficiel ému prend la défense d'@EnoraMofficiel après les critiques dans la presse sur son physique #TPMP pic.twitter.com/W4vzE5Rjyc — TPMP (@TPMP) September 1, 2020

Par Matilde A.