TPMP : Jean-Michel Maire en couple et amoureux, il se confie

Sur le plateau de C8 les révélations sont nombreuses. Lundi 1er juin, Cyril Hanouna et sa bande évoquaient la future participation de Roselyne Bachelot à l’émission de Cristina Cordula, "Les reines du shopping", et recevaient Afida Turner en visioconférence. Une séquence surprenante dans laquelle l’ancienne participante de "Loft Story" a confirmé sa candidature aux élections présidentielles de 2022 en France. L’animateur a également fait part d’un projet qui lui tient à cœur, la création d’un parc d’attractions sur le thème de la télévision. Une autre confidence a eu lieu dans "C que du kif", et elle concerne la vie amoureuse de Jean-Michel Maire. Le chroniqueur a révélé ne plus être célibataire…

Un "amour des chiens" en commun

Lorsque Cyril Hanouna lui a demandé s’il avait une fiancée en ce moment, l'ancien journaliste connu pour aimer les femmes lui a répondu qu’il "y a quelque chose". Et elle s’appelle Marion. Il n’en fallait pas plus pour susciter la curiosité de l’animateur qui a souhaité savoir comment ils se sont rencontrés. Le chroniqueur récemment recadré par Cyril Hanouna a alors expliqué qu’il se connaissaient depuis longtemps et qu’ils ont passé le confinement ensemble. Valérie Benaïm a elle confié qu’ils étaient amis avant de devenir amants. Et Jean-Michel Maire a révélé leur amour commun pour les chiens. "Il se trouve qu’elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, (…) je lui ai dit ‘Viens chez moi, j’ai une terrasse’ (…) Et de deux jours, trois jours, quatre jours et puis elle est restée deux mois". Si le coup de foudre n’a pas été immédiat, le chroniqueur a précisé que cela s'était "fait progressivement".

Par Non Stop People TV