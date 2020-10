TPMP : Jean-Pascal Lacoste clashe une nouvelle fois Sylvie Tellier

Entre Sylvie Tellier et Jean-Pascal Lacoste, c'est loin d'être l'amour fou. Pourtant, ils font en quelque sorte partie de la même famille. Eh oui, la présidente du comité Miss France est la belle soeur du chroniqueur de "Touche pas à mon poste". Même s'ils ne se sont pas rencontrés, Jean-Pascal Lacoste n'a jamais été tendre envers la soeur de Delphine Tellier, avec qui il file le parfait amour depuis plusieurs années. Le 23 septembre dernier, les téléspectateurs de l'émission de C8 étaient témoins de la colère du chroniqueur envers Sylvie Tellier. Jean-Pascal Lacoste avait expliqué : "Ma future belle-soeur ne sera pas invitée au mariage ! Moi, je n'en veux pas, sauf si Delphine estime qu'elle doit venir…Je ne l'ai jamais rencontrée et elle s'est permis de faire une chose... Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit : 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé.' Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête !"

"Elle ne veut pas évoluer"

Ce mardi 27 octobre, Jean-Pascal a rajouté son grain de sel dans "Touche pas à mon poste". Alors que Gilles Vedez a fait de nouvelles révélations choquantes sur Sylvie Tellier, son beau-frère a continué à la tacler. Revenant sur les propos de l'ex Miss France qui refuse de modifier le réglement du concours, il s'est emporté : "C'est à l'image du personnage, elle parle des règles de Miss France mais elle était bien contente à l'époque de sa photo un peu dénudée où elle est passée outre les règles. Elle aurait dû être zappée. Les filles qui ont fait des photos pour le cancer, c'est une super bonne cause et il n'y a rien d'érotique et elles ont été virées ! On n'a pas changé les règles, donc pourquoi on l'a pas fait pour Sylvie Tellier ?" Le nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna veut faire évoluer les choses. Il a poursuivi , prenant exemple sur un film : "Il faut qu'on change les règles du concours, qu'on évolue. J'ai vu le film Miss qui est un film fantastique sur les transgenres (...) il faut qu'il y ait des personnes transgenres dans les Miss mais elle ne veut pas évoluer !" Voilà qui est dit...

Par Solène Sab