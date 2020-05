TPMP : Jean-Pascal Lacoste fait ses débuts dans l'émission, Jean-Michel Maire le tacle

Cyril Hanouna a fait une belle surprise à tous ses téléspectateurs. Il n'a pas voulu attendre la rentrée pour faire venir son nouveau chroniqueur. Ce mardi 19 mai, le présentateur phare de C8 a convié sur le plateau de "C que du Kif", la version déconfinée de "Touche pas à mon poste", Jean-Pascal Lacoste pour faire ses débuts en tant que nouveau chroniqueur. C'est dans l'émission "Ce soir chez Baba", lors du confinement, que Cyril Hanouna avait annoncé les nouveautés de la rentrée prévues dans "Touche pas à mon poste" et il avait notamment expliqué qu'il aimerait que l'ex candidat de la "Star Academy" rejoigne son équipe. Le 9 avril dernier, Jean-Pascal Lacoste avait répondu de manière positive à cette annonce lors d'un live Facebook de "TV Quiz House", un jeu du journal belge Télépro : "C’est très flatteur que Cyril me veuille. Ça m’a fait très plaisir. On se parle, on est en contact, on va voir ça. Ça peut être une bonne chose.". Jean-Pascal Lacoste a donc passé son premier test ce mardi 19 mai et le résultat était plus que concluant, sauf pour Jean-Michel Maire !

62% des Internautes approuvent

Cette arrivée tant attendue a eu lieu plus tôt que prévu. Ce mardi 19 mai, Jean-Pascal Lacoste a débarqué dans l'émission "C que du Kif" et comme chaque nouvel arrivant, il est passé devant le crible des anciens chroniqueurs. Jean-Michel Maire a tenu à ouvrir les hostilités : "Déjà, il a une réputation de branleur et je pèse mes mots (...) J'espère que les faits prouveront le contraire, mais je trouve qu'ici, ça rigole beaucoup, mais avant - on ne le voit pas beaucoup - mais il y a énormément de travail.". Selon lui, "c'est une mauvaise idée" que Jean-Pascal Lacoste rejoigne la bande. Cependant, il était le seul à partager cette opinion puisque les autres chroniqueurs ont vanté les mérites de celui qui a interprété l’adjudant-chef Luc Irrandonea. Par ailleurs, Cyril Hanouna a annoncé : "Moi, je l'adore depuis des années (...) C'est une belle personne". A cela, le nouveau chroniqueur a répondu : "On se connaît depuis très longtemps. Je t'ai vu évoluer et c'est vrai que tu es un exemple pour beaucoup par rapport à ton évolution (...) J'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai envie d'évoluer à vos côtés". Un avis que partagent les Internautes puisque d'après un sondage réalisé par Cyril Hanouna, 62% d'entre eux voient d'un bon oeil l'arrivée de Jean-Pascal Lacoste dans "Touche pas à mon poste".

Par Solène Sab