TPMP : Jean-Pierre Pernaut conquis par le premier JT de Marie-Sophie Lacarrau ? Nathalie Marquay se confie

De nombreux regards étaient tournés vers Marie-Sophie Lacarrau ce lundi 4 janvier. En effet, la journaliste présentait son premier JT sur TF1. Le 18 décembre dernier, c'est avec beaucoup d'émotion que Jean-Pierre Pernaut lui passait le flambeau devant des millions de téléspectateurs.

L'ancienne journaliste de France 2 avait tenu à lui rendre un bel hommage : "On ne t’oubliera jamais Jean-Pierre. Et moi, je suis certaine que j’aurais une immense pensée pour toi le 4 janvier et les jours qui suivront".

Nathalie Marquay était présente sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce lundi, et évidemment, Cyril Hanouna a abordé le sujet. L'ancienne Miss France a fait part d'une anecdote étonnante sur la première journée de Jean-Pierre Pernaut sans JT.

"Il avait le cœur qui palpitait à fond"

"Il s’est levé vers 9h, on a un petit décalage horaire, car on rentre des vacances. Ce qu’il m’a fait rire, c’est qu’il est allé dans la chambre de sa fille, il lui a dit : ’tu es déjà levée ?’ elle lui a dit ‘mais papa, je suis en train de travailler pour l’école !’ Elle était en train de travailler en distanciel !".

Nathalie Marquay a pu profiter de quelques instants avec son mari : "Prendre son petit-déjeuner ensemble, prendre son temps, c'est très agréable."

Cyril Hanouna a ensuite dévoilé une anecdote sur Jean-Pierre Pernaut. En effet, le journaliste a refusé de venir témoigner dans Touche Pas à Mon Poste pour laisser la vedette à Marie-Sophie Lacarrau. Et l'ancien présentateur, qui n'a cessé de la soutenir, était évidemment devant sa télé pour suivre ce premier JT. "Il avait le cœur qui palpitait à fond, et il avait peur pour elle, c’est ça qui était touchant. Je pense que ça lui a redonné des souvenirs de son premier 13H ! Franchement, au début on l'a trouvée stressée, ce qui est normal car elle avait une énorme pression, puis on l'a trouvé parfaite. Elle était très bien, elle était dans le ton, comme Jean-Pierre, elle était formidable, elle était pétillante" conclut Nathalie Marquay.

Par J.F.