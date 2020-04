TPMP : Jimmy Mohamed recadré par un autre médecin après ses propos alarmistes

Le monde entier vit une période très difficile... Alors que le coronavirus est apparu à Wuhan, en Chine, il est vite devenu une pandémie qui ravage le monde. Chaque jour, des milliers de victimes meurent et il n'y a pour le moment, aucun remède. La seule arme pour lutter contre ce terrible virus est de rester chez soi. D'ailleurs, le lundi 13 avril, Emmanuel Macron a fait une mise au point sur la situation en France et a prolongé le confinement des Français jusqu'au 11 mai. A cette date, seules les écoles devraient reprendre ce qui suscite un véritable débat, cependant, le déconfinement se fera de manière progressive en fonction de l'évolution du virus. Dans l'émission "Touche pas à mon poste" de ce mardi 14 avril, qui est renommée "Ce soir chez Baba" pendant cette période de confinement, Jimmy Mohamed a tenu des propos alarmistes en se basant sur des études scientifiques qui n'ont pas été du goût de tout le monde... D'ailleurs, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, qui était en duplex dans l'émission a tenu à modérer les propos du chroniqueur.

"Il y a des gens qui vont se suicider, faut faire gaffe"

Chaque soir, Jimmy Mohamed est présent en duplex aux côtés de Cyril Hanouna pour répondre aux questions des Français et tenter de les rassurer, cependant, ce mardi 14 avril, c'est plutôt la situation inverse qui s'est produite dans "Ce soir chez Baba". Le chroniqueur et médecin a révélé : "Il y a des projections qui expliquent que les mesures de distanciation sociale devraient peut-être être prolongées jusqu'en 2021 voir 2022 et certaines études montrent jusqu'à 2025 pour faire disparaître la maladie". Ses propos assez inquiétants ont rapidement été repris par Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France qui a rétorqué : "On pourra faire repartir certaines parties de l'économie en prenant des précautions. Si on recommence à mettre du monde dans les transports en commun, c'est sûr qu'on n'est pas sortis. Je disais une blague tout à l'heure : le plus dur dans le confinement c'est la première année mais c'est vrai que lorsque j'entends Jimmy Mohamed dire qu'on en a jusqu'en 2022, 2025... Il y a des gens qui vont se suicider, il faut faire attention à ce qu'on dit Jimmy ! Faut faire gaffe...".

