TPMP : Kelly Vedovelli absente de l'émission, elle rassure ses fans

Après deux semaines de vacances, Touche Pas à Mon Poste a fait sa rentrée ce lundi 4 janvier. Les téléspectateurs ont donc retrouvé Cyril Hanouna et toute l'équipe. Et cette dernière avait légèrement été modifiée.

En effet, l'animateur a présenté sa nouvelle recrue qui n'est autre que Pascal Salvani, un ancien aventurier de Koh-Lanta qui a ensuite fait un passage dans "Les Anges". "Ce soir, une personnalité télé que vous connaissez tous rejoint la bande" a annoncé Cyril Hanouna.

"Pascal, je suis très content de te voir et que tu fasses partie de l’équipe. Je vous le dis, ce n’est pas un hasard s’il est là. Il connaît très, très bien la télé. Vous allez voir, vous allez être impressionnés".

"tout va bien"

Les internautes étaient évidemment ravis par cette nouvelle arrivée, mais certains en ont profité pour souligner l'absence d'une chroniqueuse emblématique, Kelly Vedovelli.

Présente presque à chaque émission, ses fans se sont vivement inquiétés. Sur Twitter, ils ont été nombreux à se demander où était passé la jeune femme : "Où est Kelly Vedovelli ? Elle manque énormément", "Kelly revient quand dans TPMP ?", "Je ne comprends toujours pas pourquoi Kelly Vedovelli n'est toujours pas sur le plateau". Face à l'inquiétude grandissante sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli a tenu à les rassurer.

La chroniqueuse, ennemie jurée de Karine Le Marchand a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram et annonce à ses abonnés qu'elle sera bientôt de retour : "De retour dans quelques jours... Tout va bien, merci beaucoup pour vos messages ... trop d’amour" ! Elle profite encore de quelques jours de vacances, avant de faire sa rentrée dans les jours à venir !

Par J.F.