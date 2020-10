TPMP - Kelly Vedovelli : cette proposition indécente reçue au Festival de Cannes

Kelly Vedovelli est désormais une chroniqueuse emblématique de Touche Pas à Mon Poste. La DJ n'hésite pas à dire ce qu'elle pense sur des sujets parfois très épineux. Fin septembre, elle choquait les internautes avec ses propos concernant les tenues des lycéennes, au coeur d'un vif débat depuis quelques mois. Elle avait déclaré que "soit on remet l'uniforme - c'est pour ça je trouve hypocrite ce genre de choses - soit on demande aux gens d'avoir du bon sens ; les jeunes filles qui vont s'habiller en crop-top et en mini-jupes au lycée, bah non, à ce moment on arrive avec une plume dans le c**, non je ne suis pas d'accord (…) Les garçons c'est la même chose, ils viennent en tenue décente, on respecte les professeurs, on respecte le cadre de l'école on vient pas habillé ras la touffe et c'est normal, si t'es mineur tu écoutes tes parents".

Elle a eu "très peur"

Kelly Vedovelli reste malgré tout très appréciée des téléspectateurs. En plus d'être DJ et chroniqueuse, la jeune femme a décidé de se lancer dans la comédie. Il y a quelques jours, elle confiait avoir eu une proposition pour un projet Netflix. Mais la proposions était légèrement déplacée : " Figurez-vous que la semaine dernière j’ai reçu une proposition d’un film pour Netflix. C’était une fille un peu olé-olé qui devait se mettre à poil. Et c’était bien précisé dans le synopsis qu’il fallait faire des scènes sexuelles, il y avait bien écrit 'scènes sexuelles'. Je n’ai pas réfléchi, ce n’est pas du tout mon truc". Et ce n'est pas la seule proposition étrange qu'elle a reçu.

Ce mardi 6 octobre Kelly Vedovelli, qui a récemment pris la défense de Loana, s'est confiée sur une proposition indécente qu'elle a reçue au festival de Cannes. En plein essayages chez un bijoutier pour choisir les différents accessoires qu'elle allait porter tout au long du festival, un des bijoutiers lui a proposé de lui en offrir pour qu'elle passe la nuit avec lui. Une demande qui lui a "fait très peur".

Par J.F.