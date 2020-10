TPMP : Kelly Vedovelli change de coiffure, les internautes réagissent !

Kelly Vedovelli fait parler d'elle depuis quelques jours. En effet, le 1er octobre dernier, l'ancienne Djette donnait son avis sur les tenus des lycéennes. Selon elle, on ne peut pas s'habiller comme on le souhaite pour aller au lycée. Kelly Vedovelli déclarait que : ""soit on remet l'uniforme - c'est pour ça je trouve hypocrite ce genre de choses - soit on demande aux gens d'avoir du bon sens ; les jeunes filles qui vont s'habiller en crop-top et en mini-jupes au lycée, bah non, à ce moment on arrive avec une plume dans le c**, non je ne suis pas d'accord".

Avant de poursuivre : "Les garçons c'est la même chose, ils viennent en tenue décente, on respecte les professeurs, on respecte le cadre de l'école on vient pas habillé ras la touffe et c'est normal, si t'es mineur tu écoutes tes parents".

"elle est magnifique"

Mais ce lundi 12 octobre, ce n'est pas pour ses propos que Kelly Vedovelli qui a récemment défendu Loana fait parler d'elle, mais pour sa nouvelle coupe de cheveux. Au début de l'émission, la jeune femme était retournée et Cyril Hanouna demandait aux internautes et aux chroniqueurs d'essayer de devenir qui était le fameux invité mystère. Rapidement, tous ont réussi à reconnaître Kelly Vedovelli. La jeune femme est revenue à sa couleur naturelle, à savoir le brun. Ce changement, qui lui va à ravir, a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Ils ont été extrêmement nombreux à commenter le nouveau visage de la jeune femme : "Kelly Vedovelli, tu es magnifique en brune, même si tu étais déjà top en blonde, mais je trouve que le brun te va tellement mieux" a-t-on pu lire, "Beaucoup plus belle en brune, c'est plus naturel", ou encore "La nouvelle coupe et la nouvelle couleur de Kelly Vedovelli lui va hyper bien, j'adore, elle est magnifique".

ouah, ca te va vraiment tres bien comme ca, vraiment tres belle, l'important c'est avant tout que ca te plaise et te sentir bien ! @kelly_vedovelli #TPMP @TPMP — Sébito (@Sebito_Carlos) October 12, 2020

Kelly canonissimecarrément plus jolie en châtain qu'en blonde#tpmp — Angela Gillet (@angela_gillet) October 12, 2020

Par J.F.