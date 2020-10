TPMP : Kelly Vedovelli choque avec ses propos sur les tenues des lycéennes

Depuis la rentrée le débat fait rage autour de la question des tenues des lycéennes. En effet, ces dernières souhaitent venir habillées comme elles le souhaitent à l'école sans se prendre de remarque ou sans se voir refuser l'accès à l'établissement. Évidemment, le sujet fait rage et les opinions divergent, notamment sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

Cyril Hanouna a abordé le sujet ce mercredi 30 septembre sur le plateau et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'avis de Kelly Vedovelli qui a récemment défendu Loana est loin de faire l'unanimité. La jeune femme a déclaré que "soit on remet l'uniforme - c'est pour ça je trouve hypocrite ce genre de choses - soit on demande aux gens d'avoir du bon sens ; les jeunes filles qui vont s'habiller en crop-top et en mini-jupes au lycée, bah non, à ce moment on arrive avec une plume dans le c**, non je ne suis pas d'accord".

les internautes en colère

Des propos qui ont fait réagir Cyril Hanouna : "N'importe quoi, moi je peux bien arriver en string à l'école, pourquoi il y aurait une différence pour les filles et les garçons". Kelly Vedovelli qui a perdu beaucoup de poids, a immédiatement réagi : "Si vous me coupez et ne me laissez pas aller au bout de ce que je pense ! Les garçons c'est la même chose, ils viennent en tenue décente, on respecte les professeurs, on respecte le cadre de l'école on vient pas habillé ras la touffe et c'est normal, si t'es mineur tu écoutes tes parents".

Des propos qui ont vivement fait réagir les internautes. Ces derniers ont commenté la séquence en masse sur les réseaux sociaux. "Mais sérieux faut arrêter t'as vu comment elle se fringue pour aller sur un plateau télé", "Kelly Vedovelli qui parle de tenue à l'école c'est la grosse blague, alors qu'on voit la moitié de son soutien-gorge", ou encore "Non mais Kelly je déteste critiquer les tenues parce que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie.. mais vu les inepties que tu sors : ce que tu portes ce soir, c'est décent alors ?".

Pour le coup là c'est l'hôpital qui se fout de la charité Kelly là #TPMP — Manon (@Oxygonee) September 30, 2020

Kelly qui donne des leçons sur comment s'habiller "décemment"#TPMP pic.twitter.com/qncv3ZgW74 — Pierrot (@pieberth) September 30, 2020

Donc là @kelly_vedovelli parle de s’habiller de manière décente pour aller à l’école et donc ne pas porter de croc top par exemple...venant de la part d’une personne qui affiche un décolleté plus que plongeant à la TV et qui est connue à la base pour sa plastique... #TPMP — The WooMen (@TheWooMenPronos) September 30, 2020

Par J.F.