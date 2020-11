TPMP : Kelly Vedovelli critique Yannick Noah, les images qui la mettent mal à l'aise

Kelly Vedovelli fait partie de l'équipe de Touche Pas à Mon Poste depuis quelques années maintenant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Recrutée à la base en tant que Djette de l'émission, elle a rapidement su trouver sa place auprès de chroniqueurs aguerris tels que Gilles Verdez ou encore Isabelle Morini-Bosc.

Elle s'est fait remarquer pour ses nombreux coups de gueule, notamment quand il s'agit de Karine Le Marchand. En effet, Kelly Vedovelli ne la porte pas dans son coeur, et le fait savoir !

Récemment, elle déclarait au sujet de l'animatrice de "l'Amour est dans le pré" : "Elle se moque de nous depuis le début [...] Je crois que là, c'est la preuve, vraiment, qu'elle n'en a rien à faire des gens, et même sa façon de présenter montre son hypocrisie".

"il a l'air c*n"

Mais ce jeudi 5 novembre, c'est à une autre personne que Kelly Vedovelli, qui a récemment choqué avec ses propos sur les lycéennes, s'en est prise. Il s'agit de l'ancien tennisman Yannick Noah. Lors de sa chronique, la nouvelle recrue de Cyril Hanouna, Sasha Elbaz montre les séquences qui se passent en off et qui ne sont donc pas diffusées à l'antenne. Et il semblerait que Kelly Vedovelli ait oublié pendant quelques minutes l'existence de cette séquence.

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna a dévoilé le coup de gueule de Yannick Noah face au confinement. Des images qui ont vivement agacé Kelly Vedovelli qui a lâché : "Il a l’air c** lui !". Sasha Elbaz a montré ces images sur le plateau, face à une jeune femme très mal à l'aise.

Par J.F.