TPMP : Kelly Vedovelli en colère contre Laura Laune, elle pousse un gros coup de gueule

Samedi soir, dans sa nouvelle émission sur France 2 "On est presque en direct", Laurent Ruquier recevait notamment l’humoriste Laura Laune. Mais son passage dans l’émission n’a pas fait l’unanimité. Pour cause, une chanson interprétée en plateau par Laura Laune a créé la polémique. Les paroles de celle-ci se moquent ouvertement des religions, des personnes atteintes de nanisme et des personnes de couleur. Le morceau de Laura Laune a créé un tollé sur les réseaux sociaux. À tel point que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont décidé d’en parler lundi 26 octobre 2020, dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Si Gilles Verdez a fustigé la chanson polémique de Laura Laune, Kelly Vedovelli s’est montrée encore plus piquante envers l’humoriste.

Kelly Vedovelli : "Ça me gave"

Très agacée, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a poussé un violent coup de gueule. "Ça me gave mais littéralement. En fait le problème c'est que c'est son fond de commerce, elle a toujours fait ça, et malheureusement elle ne sait pas le faire. En plus de ça, là franchement c'est la merde, dans le pays c'est la merde, dans le monde c'est la merde (...) je pense qu'il faudrait commencer à fermer sa bouche et à donner de l'amour et apaiser les gens plutôt que de chauffer les gens et de surenchérir", explique Kelly Vedovelli, devenue brune depuis quelques semaines. Ses confrères de TPMP n’ont pas tous été aussi cash, rappelant l’importance de la liberté d’expression. En revanche, ils étaient tous d’accord pour dire que le moment était mal choisi.

Par Matilde A.