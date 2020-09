TPMP : Kelly Vedovelli fait une surprenante révélation sur Maître Gims

Dix ans après ses débuts dans le groupe "Sexion d'Assaut", Maître Gims continue de briller en solo. Et bien qu'il soit connu du grand public depuis plus de quinze ans, le rappeur n'a jamais dévoilé son visage sans ses fameuses lunettes de soleil... accessoire qui est littéralement devenu sa marque de fabrique. Interviews, clips vidéos, passages sur les plateaux télé, cérémonies de remises de prix, posts sur les réseaux sociaux... le rappeur parisien n'a jamais dévoilé son visage sans ses fameuses paires fumées. De quoi intriguer ses milliers de fans et toute l'opinion publique.



Ce lundi 28 septembre 2020, les chroniqueurs de l'émission "Touche pas à mon poste" ont d'ailleurs évoqué le mystère des lunettes de Maître Gims après avoir évoqué le documentaire actuellement disponible sur Netflix, dans lequel le rappeur se dévoile. Un film intimiste dans lequel l'artiste est suivi par les caméras à l'occasion de son concert au stade de France survenu en 2019 et dans lequel il est décrit par ses proches.

Kelly Vedovelli se confie sur Maître Gims

Un sujet pour lequel Kelly Vedovelli était bien placée pour parler : c'est en effet grâce à son apparition dans le clip "Bella" que la jolie blonde a été propulsée sous les feux des projecteurs. Ayant côtoyé le rappeur durant quelques jours, la jeune femme a donc exposé son hypothèse liée au port incessant des lunettes de soleil : "J’ai trouvé la raison pour laquelle il porte des lunettes, en fait c’est parce qu’au final, il se balade dans la rue sans ses lunettes, personne ne le reconnaît, et ça c’est juste dingue" a-t-elle avancé. "Il se balade sans ses lunettes dans la rue, à l’aéroport, il est méconnaissable".



Selon la DJette devenue chroniqueuse, le mari de Demdem aurait donc misé sur la méthode inverse des stars : porter des lunettes de soleil au quotidien et ne pas en porter pour être incognito...

Par E.S.