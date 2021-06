TPMP : Kelly Vedovelli s'en prend vivement à un candidat de Koh-Lanta

Les internautes sont toujours en colère. Ce vendredi 28 mai, TF1 diffusait la première partie de la grande finale de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Les cinq derniers candidats encore en lice espéraient trouver le poignard lors de l'épreuve d'orientation pour pouvoir accéder aux poteaux.

Arnaud, l'un des chouchous des téléspectateurs était bien parti, ayant trouvé le repère puis la balise, mais Maxine est venue dans les parages et a décidé de chercher là où Arnaud était. Le poignard lui est donc passé sous le nez, au grand dam des téléspectateurs.

"On fait avec ce qu'on a"

Ce lundi 31 mai, il était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Et le candidat a dû faire face aux critiques de Kelly Vedovelli. Et pour cause, durant son aventure, Arnaud s'est fait remarquer pour ses techniques de pêche, ce qui n'a visiblement pas plu à la jeune femme : "Tout le monde est content de vous voir, moi je suis fâchée de vous voir. Ce que je vous reproche, et je ne suis vraiment pas contente : vous avez chassé, ok, c'est un jeu, il faut tuer des animaux, mais faites-le avec un peu de pudeur" s'agace-t-elle.

Guillaume Genton a pris la défense du candidat : "Ils n'ont pas de quoi chasser, ils font avec les moyens du bord, ils se nourrissent de raies et ils les tuent avec les moyens du bord", appuyé par Cyril Hanouna quelques minutes après : "C'est une aventure de survie… En survie, il y a des raies. Si vous m'aviez donné une canne à pêche… moi je sais pas comment on fait pour tuer une raie". Arnaud a ensuite conclu le débat en déclarant : "On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand chose."

Par J.F.