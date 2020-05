TPMP : Kelly Vedovelli a-t-elle réellement quitté le plateau ? Sa mise au point sur Twitter

En début de semaine, Cyril Hanouna est revenu dans "C que du Kif !" sur les propos tenus par Camélia Jordana sur les violences policières dans "On n'est pas couché" le 23 mai dernier. Si l'animateur n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la chanteuse, Raymond n'a pas non plus été tendre. Il a d'ailleurs été insulté sur les réseaux sociaux après la diffusion de l'émission sur C8.

Des critiques à l'encontre du chroniqueur que Kelly Vedovelli n'a pas du tout apprécié. En effet, la jeune femme a poussé un coup de gueule sur Twitter, prenant la décision de répondre et de bloquer tous les haters. Dans un ultime message, elle a tenu à mettre les choses au clair. "Avoir de la maturité, c'est se laisser mal parler ? MDR Mais vous êtes tous des tarés MDR Salut les débilos", a-t-elle posté.

"Il restait 2 min d'émission"

Mardi 25 mai, dans son émission"C que du Kif !", Cyril Hanouna a proposé un débat sur les réseaux sociaux. Alors que Raymond a confié avoir déjà bloqué "une personne" sur la Toile après avoir été insulté, il a aussi révélé le contenu d'un échange qu'il a eu avec Loïc, le "bras droit" de Cyril Hanouna. "Il m'a dit : 'Ne pleurez pas, ça va avec'. Tu prends les compliments sur Twitter, si tu veux pas prendre les insultes, tu vas dans ton menu et tu te désabonnes. Loïc m'a dit : 'Vous pleurez qu'on vous insulte'", a-t-il dit.

Des propos qui n'ont visiblement pas plu à Kelly Vedovelli, qui a rétorqué : "Je voudrais juste remettre les choses à leur place. Quand Loïc dit qu'on se plaint, à aucun moment on ne se plaint (...) Nous, comme on a un public et des gens qui nous suivent sur les réseaux, ça peut être sympa pour les gens qui souffrent de prendre la parole", a-t-elle lâché. En désaccord avec Jean-Michel Maire et Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli a ensuite été droit au but. "Quand un mec te dis su*****, grosse p****, pouff****, ben voilà !" a-t-elle dit avant de quitter le plateau. "On ne peut pas dire ça à l'antenne, on n'est pas sur NRJ12 ici", a poursuivi Cyril Hanouna. Un peu plus tard sur Twitter, Kelly Vedovelli a tenu à faire une mise au point sur sa sortie de plateau. "Je n'ai pas quitté le plateau, c'était un 'tu sors' lol et il restait 2 min d'émission", a-t-elle posté.

Bin j’ai pas quitté le plateau c’était un « tu sors » lol et il restait 2 min d’émission que du love babyzzzzz et vraiment c’est que du kiff https://t.co/ty5QnPXFFV — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) May 26, 2020

