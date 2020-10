TPMP : Kelly Vedovelli tacle violemment Karine Le Marchand

Ce n'est plus un secret pour personne, Karine Le Marchand et l'équipe de Touche Pas à Mon Poste ne sont pas les meilleurs amis du monde. Mardi 20 octobre, M6 lançait la quinzième saison de l'émission La France a un incroyable talent. Cette dernière a été décalée à cause d'un cas positif à la covid-19. L'équipe de Touche Pas à Mon Poste a donc abordé le sujet ce mercredi 21 octobre sur le plateau. Gilles Verdez a commencé en faisait d'étranges révélations. En effet, le chroniqueur a assuré que l'émission était "truquée". "Ce qui m’énerve vraiment dans cette émission, c’est que tout est faux ! Les jurés ont une oreillette. Et avant chaque numéro, on leur dit ‘ça va être exceptionnel’, on les influence, on leur dit en gros, ‘Votez oui’."

"Elle se moque de nous"

Mais ce qui a également agacé les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste, c'est sans aucun doute que Karine Le Marchand jugée de capricieuse sur RTL, soit désormais à la présentation. En effet, entre l'équipe et l'animatrice, les relations ne sont pas au beau fixe, et elles ne risquent pas de s'arranger de sitôt avec les propos de Kelly Vedovelli. La jeune femme a commenté la prestation de l'animatrice de l'Amour est dans le pré, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'y va pas de main morte. "On voit à quel point elle se moque de nous depuis le début, moi aussi je me suis faite avoir au début mais elle est clairement hypocrite, là c'est la preuve vraiment qu'elle en a rien à faire des gens et que même sa façon de présenter, ça montre son hypocrisie".

Gilles Verdez ajoute en comparant Karine Le Marchand à l'ancien présentateur, David Ginola : "Lui au moins il était concerné, il avait envie, elle est tellement en retrait, elle est d'une froideur terrible, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas du tout".

Par J.F.